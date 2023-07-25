爆笑！女網民相親遇「霸道總裁」　餐廳食飯男方1句話尷尬到暈

以為霸道總裁只會在電視劇出現？原來現實中也會遇到不少。內地有名女生在網上發文分享相親的爆笑經歷，稱她與相睇對象一起到餐廳吃飯，想不到對方一坐下，便「霸總」上身般對店員說了1句「把你們的招牌菜全都給我上」，頓時讓氣氛尷尬到極點。帖文一出引來網民熱議，不少分享各自的趣怪相親經驗。



女網民指相約相像對象到餐廳吃飯，想不到遇上「霸道總裁」。（《社內相親》劇照）

該名女網民早前在微博上分享相親的有趣經歷，指最近與相親對象到餐廳吃飯，認為是一個彼此了解的好機會。她與男方甫進入餐廳，對方便貼心問她想吃什麼，她回答說「都可以」後，男方便立即呼召店員，隨即自信地說：「waiter（侍應），把你們店的招牌菜都給我上了！」店員面對霸道總裁上身的男方，只好一臉錯愕地回應：「你點的有點多，兩個人可能吃不完啊。」

男方聞言只好無奈大嘆一聲「唉！」，最終他只點了一碟餸菜及兩碗飯，更特別吩咐店員奉上茶水，接着又對樓主說：「瞧我多會過日子，以後你可有福了！」樓主頓時感到尷尬萬分，直呼「沒想到相個親也會遇上霸總」。

不少網民分享自身的相親搞笑經歷。（《剩者為王》劇照）

帖文一出瞬間引起不少網友共鳴，有網民分享爆笑經歷，「我與相親對象吃飯時，他竟對服務員說『按我上次吃的那個來一套』，我很震驚，服務員比我還震驚，問他上一次是何時，結果是1個多月前」、「我有次和男性朋友吃飯，當時想擤鼻涕但又沒帶面紙，他竟打響指叫來服務員，接着說『給她拿包紙巾』」。

有網民則形客樓主的相親對象是「又小器又愛裝的男人」，認為對方舉動過份虛偽，「這是個人才啊！很適合去演電視劇」。