去迪士尼遭插隊　講普通話母拖子開閘打尖　港女阻止鬧後續卻傻眼

遵守規則好好排隊是常識吧！但有港女於網上撰文大呻，日前到迪士尼樂園遊玩，於園內設施「星戰極速穿梭」排隊時，遭到1對說普通話母子遊客插隊。她表示該對母子施施然打開排隊閘門，站到她前方，就算她再三要求對方不要「打尖」好好排隊，對方也只向後移到某個正排隊的家庭後方，而再後面的人竟未有出言制止該對母子插隊行為，令港女不解，「唔知後面點解冇一個人出聲話佢哋打尖」。



有港女日前到迪士尼樂園遊玩排隊時，遭到1對說普通話的母子遊客插隊。（fb「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

該港女於Facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」講述到迪士尼樂園遊玩的不快經歷，她與朋友於「星戰極速穿梭」排隊等候遊樂設施，當她排至中段時，竟遭1對說普通話的母女遊客插隊。

她表示，該名年約10歲的男童走過來擅自打開排隊的藍色閘門，並向媽媽說「誰不敢過去啊」，但因接觸到樓主視線，於是關回閘門，沒想到男童媽媽竟徑直打開閘門，笑着站到樓主前方「當自己排緊隊」。

起初樓主以為該對母子有同行家人在前方排隊，便未有開聲制止，觀察了一會後才發現事實並非如此，於是開聲表示不可插隊及要求對方排隊。男童聞言拉着媽媽說「不要插隊」，但是媽媽竟笑笑口說「沒事」，甚至還故作友善地與樓主調換位置，「讓」她排先。

樓主見後方隊列遊客不出言制止，感到不解。（資料圖片）

樓主驚訝表示「點解可以咁厚面皮？」，遂再開聲要求對方重新排隊。不過，對方未有會意，只與後方家庭再換位置繼續插隊劣行。樓主見後方隊列遊客不出言制止，感到不解，又表示「希望大家排隊嗰陣可以多啲留意下周圍，唔好俾人打尖都唔知」。

帖文引起網民關注，不少人批評拖着兒子插隊的母親，不但沒有好好教導兒子，反而立下壞榜樣，「第時個𡃁仔就會學識打人尖」、「個細路都知唔可以打尖，個阿媽嘅所作所為係為老不尊」。亦有人認為見到有人插隊時就應該開聲制止，「就係因為無人出聲先會畀佢哋得呈，個個怕麻煩，又懶係費事嘈，呢啲就係縱容」、「一定要出聲，唔可以縱容」。