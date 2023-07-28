人氣甜品店遭1星負評　食客斥裝修工用廁所播菌　霸氣老闆咁回應

台灣花蓮一間人氣甜品店，最近遭到客人在Google評論給一星負評，原因竟是不滿店家讓工人使用廁所，認為這樣不衛生，會帶來塵土及病菌。老闆得知極速回覆，反斥「如果可以，你不要出門，就是杜絕一切風險最好的示範」，霸氣回應獲網民激讚。



有顧客給甜品店負評，原因並非因食物質素出問題，而是因不滿店家讓裝修工人使用廁所。（facebook圖片）

涉事甜品店「歪歪歪甜點」位於花蓮，投訴的顧客在Google評論上只給一星負評，留言不滿表示「甜點是好吃，但是不懂為什麼要讓工人用店內廁所，讓廁所地板有砂土還有寶特瓶（膠水樽），建議工人不要用廁所，因為可能會帶來病菌」。該名顧客更認為，店家讓工人用洗手間的做法對顧客「不友善」，質疑客人要是被病菌感染，「工人能承擔嗎？」，因此建議店家最好禁止工人進入，以杜絕感染風險。

「歪歪歪甜點」留意到相關負評，決定在facebook專頁發文回應涉事食客，直言：「如果可以，你不要出門，就是杜絕一切風險最好的示範。」老闆續指，裝修工人若不准用廁所，7月炎夏補充了大量水分後，則不知應到哪裏解決，「我們還會買飲料感謝師傅，是他們將我們的理想實體化」。

甜點老闆亦表示，自己會在中午12點邀請工人進店，邊吹冷氣邊吃飯，「大熱天，吹冷氣，食慾提升了，便當吃完了，下午就有體力好好發揮了！」。他指工人吃完便當，不但會自己收好飯盒帶走，更會自動自覺清潔椅子和桌面，反問：「如此素質之高、水準之好，為什麼不能跟我們使用同一間廁所？現在是黑人解放前的南方嗎？還禁止工人進店？」

甜點店老闆力挺工人，霸無回應獲網民激讚。（facebook圖片）

歪歪歪甜點力挺工人，稱「你坐的木頭椅子、放餐盤的桌面、倚靠的牆面、我們使用的吧台，都是這些工人手工做的」，又指工人們已盡量減少對他人的影響，如進門前盡力蹭地減少砂石、自行準備膠樽放於洗手間，「擔心使用時沒有瞄準，可以用清水清洗，下班時還會開水沖刷地板，這種素質你有嗎？」。老闆指，他們寧願於暑假黃金檔期休息5天進行工程，只因不想再讓工人被歧視，強調店家以工人朋友為榮，「不賺錢，也不要工人們在被歧視的目光而受影響」。

甜品店的霸氣帖文一出，即獲逾5500人按讚，網友紛紛留言力撐，「真心支持這麼棒的店家」、「支持老闆」。有網民就指責留下負評的客人，「好歧視喔，我翻修公寓的時候還留一間不翻修的廁所給師父們用耶」、「總有一些自以為高尚，卻低級的人。人生是有多平庸，才會看輕努力工作的人」。