陷性侵冤獄17年！男子因1事終平反　獲賠千萬竟扣「監獄住宿費」

英國1名57歲男子於2003年被控性侵罪，審訊後被判罪名成立，坐監17年來一直堅稱自己是清白，直至2020年12月出獄後仍不斷呼冤上訴，經過近20年堅持後，警方早前終在受害人身上發現另1名男子的DNA。事主得以平反，洗脫性侵罪名後為「冤枉監」追討損失，將會獲得約100萬英磅（約1,000萬港元）的賠償，可是當中竟然要扣除「獄中住宿費」。對於自己平白坐了17年冤獄，男子感到不忿要付住宿費，並直斥相關規例「有點病態」。



馬爾金森被控於2003年被控性侵女子，罪成後服刑17年，至2020年12月才放監，經多年呼冤終還清白，並獲得100萬英鎊賠償。（影片截圖）

綜合外媒報道，57歲男子馬爾金森（Andrew Malkinson）於2003年被控性侵女子，他不認罪並強調自己是清白，可是最終被陪審團裁定罪可成立，至少要服刑7年才能釋放，而到服刑7年後，又因他不認罪而被多判10年監禁。

馬爾金森在坐牢期間他兩度申請刑事案件審查委員會（CCRC）重新審視案件均被拒，他服刑17年至2020年12月才獲釋，但他仍沒放棄申冤的主張。直至近年科技進步，加上其法律團隊獲得法律慈善機構支持上訴，當局終接受申請再進行更多測試，近期在受害人衣物上發現另1人的DNA，而有關資料與警方數據庫中的另1名男子相匹配，才能證實馬爾金森非性侵犯人，法官裁定他上訴得直。馬爾金森堅持近20年後得到回報，終於證明自己蒙冤！

因審判對馬爾金森造成極大不公，負責案件的大曼徹斯特警局助理警長傑克遜（Sarah Jackson） 表示，「我們對此深表歉意，雖然我們希望這一結果能為他帶來遲來的正義，但我們承認已不能挽回他失去的歲月」。而馬爾金森更形容自己曾被國家綁架禁錮。

馬爾金森堅持近20年後得到回報，終於證明自己蒙冤！（影片截圖）

坐了長達17年冤獄，馬爾金森有機會獲得高達100萬英鎊（折約1000萬港元）的賠償金，但可能要等待好幾年才真正獲得賠償，但最令馬爾金森難以接受的是，這筆賠償金額竟要扣除他坐牢期間的伙食和住宿費，直斥「這個規定有點病態，想到自己被政府『綁架』那麼久，還得為此付代價實在感到不忿。」

馬爾金森又表示，自己終於被無罪釋放，而他在法庭外沒有得到道歉或解釋，他因案件陷入失業及無家可歸，「只希望世界能回到過去」，又形容強姦犯是最低等的人，而他沒有犯罪卻受到同樣待遇，「無論如何，我活了下來」。

馬爾金森的媽媽特麗莎（Trisha Hose）一直相信兒子是清白，過去近20年旁人都一直以為她是忠誠但被欺騙的母親，卻一直否定其兒子。如今兒子沉冤得雪，她不再是「被欺騙的母親」，「我的兒子也不再是怪物」，惟當局對其兒子所做的一切卻無法挽回的，這種傷害將伴隨其餘生，而遺憾是遭性侵的女子得不到正義，「就像我兒子一樣」。