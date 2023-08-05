代遲到同事打卡被上司揭發　打工仔呻「邊個未試過」反遭網民狠批

即使預留的時間再充裕，上班還是會有遲到的機會。近日有打工仔於討論區發文表示，平日公司有幾位同事偶爾會遲到，所以其他同事會互相幫忙打卡，但日前被上司意外發現，更警告他若有下次就會同樣當樓主遲到。事件引來網民熱議，不少人認為樓主做法不當，沒被解僱已算幸運。



近日有打工仔於討論區發文表示，平日公司有幾位同事偶爾會遲到，故此其他同事便會幫忙打卡，但前幾日上司很早就回到公司，因而發現樓主代同事打卡。（資料圖片／GettyImages）

該名打工仔於香港討論區以「被老細發現咗我返工幫其他同事打卡」為題發文，指公司一向都規定員工上下班打卡，但由於有幾位同事偶爾會遲到，加上遲多過3日就會被罰，因而其他同事會互相幫忙打卡。

樓主表示，數天前上司突然提早回到公司，恰巧當日有2位同事傳訊息給他，說會因為塞車而遲到，拜託幫忙打卡，但「好死唔死老細就望到張卡」，被上司質問遲到的同事「去咗邊」，更「係咁死追住問嗰2個同事張卡做咩打咗但係成朝唔見人」，令樓主只能老實交代來龍去脈。上司於是警告他，若有下次同樣會當他遲到，大呻「今次真係好死唔死被老細捉到正，其實有邊個同事未試過咁做」。

事件引來網民熱議，不少人認為樓主做法不當，沒被解僱已算幸運，「樓主老細已算好人，其實咁做係炒得㗎」、「唔炒你已經算偷笑」、「偽造出勤記錄，唔報警你都執到啦」、「其實可以即時炒你，唔使補錢」。