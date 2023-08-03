22歲𡃁模缺錢首次援交遭下藥迷姦　醒來1證據揭發　淫狼判刑出爐

人渣！台灣1名22歲「小模（少女模特兒，可稱「𡃁模」或「嫰模」）」因為缺錢，上包養網站接受邀約援交，沒想到第1次援交就遇上「淫狼」陳姓男子，遭對方於紅酒下藥迷姦性侵，更被對方拍下裸照。陳男事後被捕，最高法院依以藥劑強制性交、照相等罪，判他7年2個月刑期。



台灣1名22歲「小模」因為缺錢，上包養網站約人援交，沒想到第1次援交就遇上「淫狠」，慘遭性侵。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，台灣高雄1名22歲「小模」缺錢，上包養網站相約陳男援交，開價1.5萬新台幣（約3,830港元）。到酒店見面後，陳男要求「小模」過夜被拒，遂改為3小時1萬新台幣（約2,600港元）。然而陳男又不滿「小模」真人與照片樣子不一樣，於是趁「小模」洗澡，竟在在紅酒落藥迷暈「小模」，然後性侵並拍下裸照。

由於「小模」失去意識前曾向閨密傳短訊表示「喝了酒頭有點昏」，閨密見她後來沒回短訊也沒接電話，擔心下趕到酒店救人，陳男才扶着步履不穩的「小模」出來。閨密檢查陳男手機，發現裏面有「小模」裸照，隨即報警令陳男被捕。

陳男趁「小模」洗澡，竟在在紅酒落藥迷暈「小模」，然後性侵並拍下裸照。（示意圖／gettyimages）

「小模」在庭上供稱，當時感到頭暈，數分鐘後就失去意識，事後根據驗傷結果才推斷陳男曾與她性交。她又說，當天是自己第1次性交易，入酒店房後曾問可否先收款，但陳男說要完成性交易才付款，而事前說好性交易價錢是1萬新台幣（約2,600港元），陳男卻只付了6,000新台幣（約1,500港元），要待其閏密催討才補回4,000新台幣（約1,100港元）。

雙方說好性交易，但陳男卻對「小模」下藥及拍裸照，他解釋發現「小模」的樣貌不是在通訊程式上與他聊天的女生，覺得受騙，於是用「報復心態」下藥迷昏「小模」再性交，且在性愛過程中拍攝照片，直指「我想要惡作劇」。他又強調與「小模」是「合意性交」，沒有違反對方意願。

法官判陳男7年2個月刑期。（示意圖／gettyimages）

不過法官認為，即使是性工作者，也不能因為對方同意性交易就下藥迷昏，利用對方意識不清性交，而且不論性行為在藥效發作前或之後開始，都屬於「侵害對方性自主決定權」，最終法官以藥劑強制性交、照相等罪，判陳男7年2個月刑期。