可悲！7旬老夫婦壞冷氣因1事未及維修　38度高溫捱4天活活熱死

全球各地出現極端酷熱天氣，自6月以來美國德州已出現多宗因太熱導致中暑及死亡的個案。德州1對逾70歲老夫婦正正在6月時份家中冷氣機壞了，因有感費用高昂而未有及時維修，一心想要等貸款批出才維修，可是4天後，鄰居因不見夫婦散步，敲門又無人回應，於是報警揭發慘劇，而冷氣維修工人上門時，發現救護人員正在檢驗夫婦遺體。據報事發這段時間氣溫高達攝氏37.7度，相信他們連同愛犬慘被活活熱死，成為德州第6及7宗被熱死個案。



72歲的艾森（右一）與其71歲妻子雷蒙娜（左二）因家中冷氣故障，慘被活活熱死陳屍家中。（影片截圖）

綜合外媒報道，這宗不幸事件發生在今年6月，1對居於德州休士頓郊區年老夫婦、72歲的艾森（Monway Ison）與其71歲妻子雷蒙娜（Ramona Ison），事發當日沒有如常外出散步遛狗，鄰居察覺有異，上門敲門沒人回應，心知不妙於是報警，警方到場發現夫婦雙雙陳屍家中，連他們的愛犬也不能幸免，熱死在家中。

調查資料顯示，夫婦家中冷氣在6月12日出現故障，可是他們沒有錢找人來維修，因維修費要1,400至1,600美元（約11,000至12,500港元），他們只能先申請貸款，待取得貸款後才修理。他們在6月15日拿到貸款費用，已預約16日維修冷氣機，可是已經太遲，當天冷氣技工上門時，救護人員正檢驗夫婦遺體。

女兒羅薩娜曾告訴父母可搬到她家中或送上手提冷氣機，但父母拒絕了她的提議。（影片截圖）

面對突如期來的噩耗，夫婦的女兒羅薩娜（Roxana Floods）感到十分難過，指夫婦相當恩愛，今年是兩人結婚52周年紀念，他們自婚後未曾分開過。羅薩娜指出，從父母被發現的方式來看，估計他們也感到太熱，覺得必須離家，正收拾東西準備離開，可惜為時已晚。

羅薩娜又指，得知家中冷氣故障時，她曾告訴父母可搬到她的家中或送上手提冷氣機，但父母拒絕了她的提議。女兒認為父母自小在德州長大，父親過往在高爾夫球場工作，早已習慣炎熱天氣，因此他們忽視了冷氣故障帶來的嚴重問題。

羅薩娜希望事件能令大眾警剔：「我希望大型（冷氣）公司能設立相關機制，警告市民高溫是會致命，同時如果沒有錢維修冷氣，就要讓他們知道，屋內狀況如同待在焗爐一樣危險」。