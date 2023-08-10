惡心！菲傭喺房用空樽屙夜尿　原因竟是…　僱主崩潰：肯定冇洗手

外傭個人衛生欠佳令僱主十分「頭痕」！有僱主於網上發文分享家中菲傭的惡心行為，表示日前發現菲傭房中藏有一個剪開了樽身的柔順劑空樽，立即向女傭查問，對方承認因懶惰，晚上不想出房去廁所，故用空樽小便，令僱主大呼「好X惡心」，直言「肯定冇洗手」。僱主隨即訓示她不可再這樣，並吩咐她每次如廁後也要洗手，但也無奈表示：「不過唔知佢會唔會聽」。



有僱主於網上發文分享家中菲傭的惡心行為，表示日前發現菲傭房中藏有一個剪開了樽身的柔順劑空樽，向女傭查問後，對方承認因懶惰，晚上不想出房去廁所，故用空樽小便。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該僱主於facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文表示，日前進菲傭的房間拿回放在櫃中屬於她的床單，打算拿椅「擒高攞」時，發現桌下有個剪掉上半樽身的柔順劑空樽，她心感不妙，「心諗唔係啊嘛」。

僱主指出，居所有500呎，共兩個大人、兩個孩子和菲傭居住，廁所共用，兩個孩子是由菲傭幫忙洗澡，故不存在廁所被長時間佔用的問題。她當時立即查問菲傭，對方尷尷尬尬地承認在房內用空樽小便，「佢話佢懶唔想出嚟夜晚屙尿喎」。

僱主直言，「好X惡心」，十分肯定對方在房內用空樽小便後沒洗手，她要求菲傭勿再這樣做，「我叫佢唔好再係咁，不過唔知會唔會聽，我同佢講仲有記住每次去完廁所要洗手」。

僱主直言，「好X惡心」，十分肯定菲傭在房內用空樽小便後沒洗手。（《金宵大廈2》劇照）

網民留言大呼，「好恐怖，接受唔到」、「女嘅點屙得準呀？屙到成地都係喎」、「咁差、衛生又有問題！會影響小朋友！」、「個廁所好遠咩？」、「行為古怪，有能力就換咗佢」。

有網民猜測，「偷用小朋友嘅尿片屙尿都聽過！點解？因為佢哋唔想行出房俾你叫佢做嘢」、「屙完真係拿去倒，還是有其他用途」、「因為佢哋可能多夜尿，怕成日沖廁所嘈醒你」。

有網民提議，「咁你就買個痰罐畀佢屙喇，成間房一陣尿餲味」。有網民分享類似事件，「我之前個工人試過用大嘅奶粉罐嚟裝尿，仲要唔倒，係佢放假嗰陣時我去睇佢間房，見到個罐覺得奇怪，原來尿嚟嘅」。