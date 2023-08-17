人妻酒吧飲醉　遭初識同性友人伸鹹豬手非禮胸部　女色狼罪成賠錢

任何人到酒吧消遣記得保護自己，即使面對初識的同性友人都要小心。台北1名人妻於去年7月相約朋友到酒吧相聚，其間認識1名女子，兩人愈聊愈投契，但人妻後來喝醉並躺在梳化休息，未料該名女子露出狼相，伸手到對方衣服內大肆非禮，甚至將人妻的胸部拉出衣外蹂躪，得逞後更向人妻耳語，表明想有進一步行為，直至人妻同行友人前來才肯罷手。人妻事後索償50萬新台幣（約12萬港元），女色狼最終被判罪成，須賠償22萬新台幣（約5.6萬港元）。



被告和受害人妻本身並不相識，直到受朋友邀約在酒吧飲酒，當時兩人才初次見面。（Getty Images）

杜姓女被告和受害人妻本身並不相識，直到案發2022年7月受朋友邀約，在台北市中山區1間酒吧喝酒，當時兩人初次見面，但言談甚歡，隨後杜女見人妻不勝酒力，半躺在梳化區，於是施展「鹹豬手」伸進人妻衣服內非禮，甚至拉出對方乳房，任其裸露，自己則在一旁滿足私慾，導致人妻胸部出現紅腫和挫傷。

人妻酒醉三分醒，其間不斷拒絕，還明言「很痛、不要，妳把我弄得不舒服」，但杜女仍然不肯罷手，甚至在人妻耳邊說猥褻話語，表明想有進一步行為，最終看到人妻同行的洪姓友人前來才肯停手。

人妻被非禮後堅持提告。（Getty Images）

杜女事後曾透過手機和短訊道歉，被捕後亦認罪，提出20萬新台幣（約5萬港元）以作和解，但都被人妻拒絕，而且堅持提告，索償50萬新台幣（約12萬港元）。

台北地院經審理後認為，杜女為了私慾而做出猥褻犯行，對人妻帶來身心傷害，加上至今仍未和受害人達成和解，也沒有實際作出彌補過錯的行為，依照強制猥褻罪判處杜女6個月有期徒刑，但可以易科罰金18萬新台幣（約4.6萬港元）。

至於民事訴訟，台北地院則認為50萬新台幣（約12萬港元）金額過高，改判杜女賠償只需賠償22萬新台幣（約5.6萬港元），案件可以上訴。

（綜合）