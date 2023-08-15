極恐怖！女網紅送貨遭佈局虐殺姦屍　再割舌肢解　兇手爆心寒原因

人渣！內地廣東女網紅「小麗姐（阿麗）」去年底開車送貨時失蹤，之後被發現伏屍草叢，屍體曾遭姦污，舌頭割掉及肢解分屍，死狀極度恐怖。當地警方事後拘捕30歲姓陳男子，發現他行兇前曾精心佈局，以購買藥材為由騙「阿麗」到特定地點，要求網戀及發生性行為均被拒後，一怒之下拿起磚頭錘擊「阿麗」頭部，將其殺害後，更在車上姦屍，其後肢解屍體並棄掉。

陳男聲稱願意就事件作出賠償，惟法院指出陳男在案發當日曾搜尋「人打哪裏會死」、「打人體哪個部位最容易死」等內容，認為他「殺人主觀故意明顯」，遂依故意殺人等罪，向他判處死刑。陳男當庭表示不服判決，將提出上訴。



李姓網紅以「小麗姐」在網上發布跳舞影片，擁有13萬粉絲。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，死者為36歲李姓網紅，育有1名10歲女兒，愛好時尚扮靚，以「小麗姐（阿麗）」在網上發布跳舞影片，擁有13萬粉絲。事發2022年12月，家族經營藥材生意的「阿麗」獨自開車送貨，從此一去不返，翌日家人透過公益組織發布尋人消息，內容指「1名36歲李姓女子在12月7日早上8點送貨到高州，途經大同、茂名、分界、根子、金山路段，至今未歸，車子在高州筆架山附近找到，人未見蹤影，車鑰匙還在車上，已報警」。

警方於案發後2天拘捕30歲男子陳某彬，並發現了「阿麗」屍體，據指其舌頭被割下來，手腳斷開，慘遭肢解分屍，死狀十分恐怖。警方調查後發現，死者與兇徒並無經濟往來，也不是「網紅」和「粉絲」關係，陳男只是「阿麗」跑藥材生意時加的微信陌生好友。

法院判決書顯示，12月7日當天，陳男以購買藥材為由，騙「阿麗」到其位於高州市石仔嶺街道塘背村新屋，乘其不備就用磚頭猛砸其頭部數次；其後擔心「阿麗」逃跑報警，又拿出鐵錘擊打她的頭部數次，最終把「阿麗」殺害。

警方事後拘捕30歲男子陳某彬，並發現了「阿麗」的屍體。（網上圖片）

陳男之後把「阿麗」屍體搬到車上藏好，再清洗血迹、丟棄車輛行車記錄器、刪除家中監控資料和銷毀作案工具等證據；同晚陳男轉移「阿麗」屍體，其間在車內姦屍，最終把屍體手腳斬斷，然後拋棄在東方大道坑洞村路口處附近草叢中，再棄車逃走。

陳男被捕後供稱，案發當日曾向「阿麗」要求網戀及發生性關係，但均被拒絕，他愈想愈氣便拿起磚頭行兇，對事表示願意賠償。不過法院指出，陳男趁被害人不備用磚頭及鐵錘多次擊打她的頭部，且案發當日曾用手機搜尋「人打哪裏會死」、「人打哪裏會暈倒」、「打人體哪個部位最容易死」等內容，認為陳男「殺人的主觀故意明顯」。

法院以「故意殺人罪」及「侮辱屍體罪」判處陳男死刑。（示意圖／）

法院最終於上周五（8月11日），以「故意殺人罪」及「侮辱屍體罪」判處陳男死刑，剝奪政治權利終身，陳男亦須賠償受害者家屬75,935人民幣（約8.2萬港元）。陳男當庭表示不服判決，將提出上訴。

「阿麗」的妹妹則向傳媒表示，陳男家是當天「阿麗」送貨的最後一站，而陳男行兇後「淡定地吃了晚餐」再藏匿屍體，感嘆「庭審中聽到了兇手的陳述，沒從對方口氣裏聽到任何悔改的意思」，又指案發後至今作為受害人家屬一方，並未收到陳男及其家人致歉和賠償。