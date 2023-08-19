騙案？新蒲崗男子自稱台灣旅客　借錢搭車去機場　醒目街坊咁應對

新蒲崗懷疑出現騙徒？一名女街坊在網上表示，周二（15日）在區內一個商場門前遇見一名男子，對方上前以一口台灣腔聲稱自己和朋友是來自台灣的旅客，問她如何乘巴士前往機場。男子同時指同行朋友「把卡刷爆了，又沒有現金，不能付款」，希望事主可以付錢，請他們乘搭機場快綫。女街坊見男子與友人均沒有行李，而且認為所有人同時沒有現金太過巧合，於是藉詞拒絕，事後她向朋友分享經歷，對方亦稱遇過類似事件，因此呼籲「各位街坊，小心騙子」。



樓主表示遇到一名自稱台灣旅客的男子，聲稱「把卡刷爆了，又沒有現金」，要求借錢前往機場。（《單身男女》電影截圖）

樓主在facebook群組「黃大仙區友」表示，事發周二晚（15日）9時左右，她從新蒲崗太子道東638號一幢商場走出，突然有1名男子以親切態度、疑似台灣腔國語問路：「阿妹，阿妹，想問路，請問一下這裏有甚麼車到機場？」樓主於是回答指「穿過商場，走過天橋，那邊有車……」，但她尚未講完，男子已經打斷她，「你說的是A車嗎？」，樓主稱是，並指出是路線A22，不過男子卻糾正指「可是它已經停運了」。

樓主立即翻查手機，發現最後一班A22巴士已由藍田站開出，當時她還奇怪對方竟比她清楚，同時仍為對方翻查其他機場巴士，但男子繼續問「這裏有免費到機場的巴士嗎？因為我們從台灣過來，把卡刷爆了，又沒有現金，不能付款」。

樓主覺得事情發展不太合理，加上對方無行李跟身，於是婉拒借錢。（《單身男女》電影截圖）

樓主聞言覺得不太合理，認為一班人去旅行，甚少會全部人同時用光現金和「碌爆」信用卡，卻又表現鎮定。加上她見男子與同行友人均無行李跟身，於是建議對方乘搭機場快綫，但男子繼續聲稱「我們的卡刷爆了，付不了錢。如果方便的話，你可以給我們現金，讓我們坐捷運到機場嗎？」樓主感到可疑，冷靜婉拒稱「恐怕不太方便，或許你可以到商場裏面問一下有沒有可以提款的設備吧」，這時對方疑見她不上當亦知難而退。

事後樓主將事件告知朋友，對方表示有朋友曾遇過類似的疑似騙案，但騙徒自稱是內地人。她事後主動通知商場管理處，希望職員留意可疑陌生人，同時呼籲「各位街坊都要小心呢類騙子」。網民看過帖文紛紛留言指「不論甚麼理由，每逢遇到與錢有關的陌生人，我會說：『幫你找警察，他們會幫你』」、「謝謝提醒」，亦有人指在地方都遇到類似情況。

（facebook群組「黃大仙區友」）