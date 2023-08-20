KPI？丈夫規定1周「愛愛」3次　不達標即暴怒　人妻哭訴壓力山大

不少公司會為員工設立KPI（績效指標），但夫妻之間「愛愛」次數都可以有KPI？台灣一名人妻大呻，平日放工後努力煮飯、打理家務和照顧4歲兒子，盡量在家務和工作取得平衡。與丈夫相處時，對方竟規定「一周要愛愛3次」，她因只能做到2次，「不合格」表現令丈夫暴怒，大感「壓力山大」。

人夫匪夷所思的要求和行為吸引網民留言，紛紛勸她與丈夫溝通，「妳有身體自主權，如果妳不願意，他硬上，妳都能告他性侵，懂嗎？不是夫妻間就可以規定次數，不然妳規定他做的時間，一次都要1小時以上才要做」。



樓主大呻，丈夫規定「一周要愛愛3次」，她因只能做到2次，「不合格」表現令丈夫暴怒。（Getty Images）

樓主在facebook群組「靠北婚姻-社團討論區」表示，與丈夫育有一名4歲兒子，自己「白天要上班，下班後還要煮飯打理家務」，但丈夫未有體諒，反而「規定一周要愛愛3次」。她指每周會與丈夫「愛愛」2次，但如果沒有3次，丈夫「很容易暴怒找麻煩」，令她感到「心理壓力很大」。

雖然夫妻基本每周「愛愛」2次，但丈夫因不達標而「很容易暴怒找麻煩」。（Getty Images）

帖文引來不少網民討論，紛紛建議她與丈夫溝通，「光是『規定』這兩個字，感覺就跑了，又不是學生交作業」，亦有人建議反其道而行，「規定一週3次？你就一週跟他要7次啊！看誰先投降」、「妳有身體自主權，如果妳不願意，他硬上，妳都能告他性侵，懂嗎？不是夫妻間就可以規定次數，不然妳規定他做的時間，一次都要1小時以上才要做」，更有網民笑問「比較好奇他給多少家用？能讓你對他百依百順」。

（facebook群組「靠北婚姻-社團討論區」）