心寒！訂婚翌日首性交　女家提2財產要求未如願　初夜男被控強姦

結婚只是為了錢？內地山西1名27歲男子經婚介公司認識24歲女友，拍拖3個月後訂婚，男家於訂婚日給女家10萬元人民幣（約10.75萬港元）禮金，並承諾結婚後給予另外10萬禮金，以及在結婚1年後於房產證加上女方名字。訂婚後第2天，一對準新人首次性交，沒料未來岳母（女方母親）得知後，要求男子立即付清全數禮金及在房產證加上女兒名，男子沒有及時辦到，至第4天即被未婚妻報警提告強姦，男子至今已遭扣留超過100天。



男家為事件奔波呼冤，男子母親更稱當天是兒子首次性關係，又指「兩人根本就沒有發生成」，但兒子被扣留時卻被設局默認犯案，又指如果及時付禮金及在房產證加女方名字，案件就不會成事，質疑一切都是為了錢。



內地1名27歲男子與24歲女友訂婚後翌日發生性關係，沒料至第4天被女方控告強姦。（網上圖片）

內地媒體《大風新聞》報道，27歲男子今年2月透過婚姻介紹所認識了24歲女友，拍拖3個月後，女友希望男子在房產證加上她的名字。男子沒有馬上答應，與父母商量後，母親認為「再走走再看嘛，你們倆談得好的話，結婚一年後給她加上也行」。

至5月1日，男子與女友舉行訂婚宴，男家當日給予女方一半禮金，即10萬人民幣。男子的母親指，「原來20萬的彩禮，訂婚時我給了她一半，按照我們當地的風俗，正式迎娶時給她把剩餘的彩禮拿上就行」。雙方點算禮金後簽署協議，同意男方於結婚1年後在房產證加上女方名字。

雙方簽署協議，同意於結婚1年後，在房產證加上女方名字。（網上圖片）

本來一切順順利利，翌日女家舉辦回門宴後，男子更與未婚妻在婚房性交，沒想到竟迎來噩夢。男子母親透露，2人發生性關係後，女方開始鬧情緒，數天後更控告兒子強姦，「我兒子把她送回家，她母親就覺得女兒情緒不對」。至5月5日下午，男子因涉嫌強姦被陽高縣公安局帶走拘留，6月26日起訴到法院。

由於事發時婚房只有男女2人，警方只能按2人說法了解及跟進事件，而初步證據只有女方口供及女方母親於5月2日與男子通話的錄音，當中女方一口咬定被男子強暴，錄音則聽到女方母親要求男方立刻補回餘下10萬人民幣禮金，以及在房產證加上女兒名字，「你們不該發生的也發生了，該結婚發生的你提前得到了，你就要說話算數」。

女方母親之後又致電催促男子，多次追問「你們訂婚是不可否認的事實吧」、「你強暴我們家閨女是不可否認的事實吧？」，男子則回應「嗯」、「理解」、「是的」。男子母親指出，兒子因腦海混亂，出於對長輩尊敬不想言語衝突才沒有反駁，沒想到成了「默認」證據。

兒子被拘留至今已超過100天，男子母親認為，女方行徑是操之過急，又擔心事件毀了兒子一輩子前程。（示意圖／gettyimages）

男子母親續指，事發當日下午3時，兒子與女子返回婚房時的升降機閉路電視影片顯示，2人當時非常親密，更緊緊地互相擁抱，強調兒子與女方均是自願發生關係，兒子從頭到尾沒有強暴對方。而當日是兒子首次性關係，「兩人根本就沒有發生成」，但兒子被扣留時卻被指默認犯案了。

男子被拘留至今已超過100天，其母親認為，女方行徑是操之過急，她又擔心案件毀了兒子一輩子前程，「這個案子公安立案了，檢察院審查起訴了，我擔心法院把孩子判個強姦罪，我不想把事情鬧大」。

案件預定8月24日開庭審理。內媒《大風新聞》記者致電向涉事女子查詢，但對方沉默不語，女子母親則強調「是他（男子）強迫的，他強姦了我女兒」。問到是否因房產及禮金問題報案，女子母親否認後即時關掉電話。

內媒記者向大同市陽高縣公安局求證事件，包括是否女家是否向男家表示，只要房產證上加上女子的名字可能就會銷案？辦案皫民警稱不是加了名就不構成強姦，但當局主要是想替雙方調解，「調完了咱們就不做這個案子了，因為畢竟是訂婚了」。又指如果男家當初能在立案前加上女方的名字，案件就不會再繼續，但男方未能按要求行事，又強調當局因證據充分才移送起訴，更稱男子自己承認願意承擔責任。