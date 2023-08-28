以「鳥類訓練師」開性開派對　3人妻戰7壯男遺447個安全套下場慘

這也太巧立名目了吧？台灣張姓男子與范姓女子以「鳥類訓練師」、「人妻情慾按摩師」、「GG修復師」等名目作招徠，於台南某民宿舉辦「性愛派對」，由多名人妻負責「調教」，吸引多名男性付款參加。詎料警方已掌握線報，日前上門搗破「性愛派對」，現場3女7男全身赤裸來不及穿上衣服，被帶回警署依「社會秩序維護法」罰款3,000新台幣（約770元）；張男及范女則依「涉嫌妨害風化罪」移送地檢署偵辦。警方還在現場檢獲447個安全套、7樽潤滑液及手機、現金等證物。



警方搗破「性愛派對」，現場3女7男全身赤裸來不及穿上衣服，被帶回警署依「社會秩序維護法」罰款3000新台幣（約770元）。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，警方發現張男、范女在Twitter上以「鳥類訓練師」、「人妻情慾按摩師」、「GG修復師」、「足療師」、「護理師」等名目，預告於8月23日及8月24日分別在台中、台南舉行大型「性愛派對」，形容是「四師大會」。

張男、范女在Twitter上以「鳥類訓練師」、「人妻情慾按摩師」、「GG修復師」等名目，預告舉行大型「性愛派對」。（網上圖片）

警方追查掌握主辦者身份後，於8月24日喬裝路人在派對地點附近監視，確認情報無誤後，便緊急申請「搜索票（搜查令）」，同晚8時30分攻堅破門，當場查獲3名女子及7名男子，7男女均全身赤裸，分別在2間房內進行性行為。警方同時在現場檢獲4.63萬新台幣（約1.2萬港元）現金、447個安全套、7樽潤滑液及手機等證物。

警方在現場檢獲4.63萬新台幣（約1.2萬港元）現金、447個安全套、7樽潤滑液及手機等證物。（網上圖片）

10名男女被帶返警署，以「社會秩序維護法」各罰3,000新台幣（約770元）；張男及范女則依「涉嫌妨害風化罪」移送地檢署偵辦。

警方初步調查，張男、范女以社交媒軟體招徠單身男子參加性愛派對，每名參加男子收取3,300至4,000新台幣（840至1,021港元），並視活動人數邀約女子參與派對，收取的現金扣除成本，由張男、范女與參與女子分成。

張男及范女依「涉嫌妨害風化罪」移送地檢署偵辦。（網上圖片）

張男、范女舉辦性愛派對活動時，除挑選藏身巷道內低調民宿，且參加男子用私訊報名後，需審核身份確認，並在活動前2小時才告知報到地點，再次確認身份後才帶到派對民宿，惟雖然低調行事，仍是天網恢恢，遭警方搗破。