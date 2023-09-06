八達通首推迪士尼100周年系列珍藏版　米奇巴斯齊集　9.7起預訂

為迎接迪士尼100周年，八達通特別為廣大迪士尼粉絲推出「迪士尼100周年系列珍藏版成人八達通」。珍藏版八達通卡包括經典迪士尼、超人氣PIXAR及超級英雄MARVEL三大系列，大熱角色聚首一堂，每款各設專屬顏色的卡套連頸帶，極具收藏價值，9月7日起於八達通App內只限八達通銀包客戶預訂，即睇下文了解購買詳情！



八達通推出「迪士尼100周年系列珍藏版成人八達通」，包括經典迪士尼、超人氣PIXAR及超級英雄MARVEL三大系列。(八達通提供)

盡攬迪士尼、PIXAR及MARVEL人氣角色

「迪士尼100周年系列珍藏版成人八達通」雲集三大廣受歡迎系列，分別為迪士尼珍藏版、PIXAR珍藏版及MARVEL珍藏版。每款八達通卡都以銀色卡面，配上Disney 100燙銀標誌，並精選了系列的人氣角色，其中迪士尼珍藏版，集結經典的米奇米妮、唐老鴨、辛巴、小飛象、史迪仔及艾沙公主。

而PIXAR珍藏版則有胡迪與巴斯光年、毛毛、阿樂、反斗車王，WALL-E，以及Coco；MARVEL珍藏版齊集一眾漫畫英雄，包括鐵甲奇俠、黑紅蜘蛛俠、變形俠醫、黑豹、樹人及黑寡婦。每款更附有其專屬顏色並刻有Disney 100浮雕標誌的卡套連頸帶，以透明禮盒包裝，尊貴時尚不容錯過。

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只限八達通銀包客戶預訂

要注意，這3款「迪士尼100周年系列珍藏版八達通」只限八達通銀包客戶預訂，未開通的用戶就要先行開通才能購買。八達通銀包客戶可於9月7日上午10時至9月14日下午5時期間，透過八達通App預訂，每款售價均為178港元，郵費全免，而八達通卡內不設按金及儲值額。