住宜蘭五星級酒店！半夜斷電換房驚見女裝「原味內褲」　網民嬲爆

住五星級酒店的「特別體驗」？台灣有女生日前入住宜蘭某五星級酒店，未料先是房間半夜停電，房間黑漆漆、電動馬桶沒得沖廁臭翻天，獲安排換房後，打開衣櫃竟然掛着一條女裝「原味內褲」，懷疑是職員沒好好收拾，未料去反映時職員竟「把我們一群人晾在櫃檯等處理」、「目前沒有經理主管」，怒極發文公審。不少網民認為遺下內褲太誇張，但亦有人留言指酒店員工以往平日服務態度很好，覺得今次是管理上出了問題所致。



台女帶同家人到宜蘭住五星級酒店，未料重金換來極差體驗。（示意圖／Getty Image）

港人愛到台灣旅遊住靚酒店，但要多留意網上評價！有台女在facebook群組「好想住飯店好康.踩雷不藏私」發文，指日前入住宜蘭某五星級飯店，貪其地點優秀靠海可吹海風，未料整個體驗差到要發文鬧爆。

她入住前先致電酒店，問颱風快來臨的狀況，接聽的職員明顯不耐煩，入住時櫃檯職員一樣語氣欠佳。她上房發現房內物品沒補齊，其中一間房「半夜會停電，整個斷電。電動馬桶的壞處：沒電不能沖馬桶很臭，房內沒燈…住飯店體驗停電」，和小孩睡到半夜起床相當無言。

台女換房後打衣櫃，發現掛住條女裝內褲。（fb群組「好想住飯店好康.踩雷不藏私」圖片）

到早上台女向職員反映後獲安排換房，一袋二袋的搬走後，「打開衣櫃內有女用內褲？誰的？真的很無言？看到時真的很惡心，沒衛生…」。退房時她再向職員反映，應變處理一樣很慢，「飯店人員（房務主管）說他們，目前沒有經理主管…沒大人的狀況？」。

台女四代同堂出遊，上至87歲，下至5、6歲，一共訂4間房，每間都出小狀況，共花了49600台幣（約12670港元），「所以大家花五星級飯店的錢，來體驗房內送內褲？」、「真心讓人覺得後悔！覺得很丟臉帶家人來這裏住宿」。她強調一開始停電時覺得小問題可接受，也感謝房務員辛勞，直到發現女性內褲時，才發現職員沒有好好收拾，更沒人能處理這事，「把我們一群人晾在櫃檯等處理！」。

台女自責稱:「覺得很丟臉帶家人來這裏住宿。」（示意圖／Getty Image）

網民直呼台女的經歷誇張，「送內褲還是第一次看到」、「到底為什麼有內褲啦…傻爆眼！！根本放房前都沒有請房務檢查」、「$12000（約3000港元）送內褲及停電體驗」、「有味道的照片」、「內褲真的太Ｘ了」。

不過也有人覺得是個別事件，「上個月住沒這樣」，更有留言指她當時在現場，見到樓主退房，「很遺憾，你們一家人碰到很多狀況，櫃檯人員的確也沒有被訓練被授權做好的處理」，但指其實平日職員的服飾態度都很好，她已第二次入住，估計是管理階層的問題。樓主也回應指，的確遇到很棒的職員，但內褲事實在太深刻，「才讓我們整個旅程感受變得不好」。

（facebook群組「好想住飯店好康.踩雷不藏私」）