BB車貨籃載幼童傳淒厲喊聲　老翁無理仲咁做　途人不忍：虐兒？

育兒方式千百種，不過有機會傷害孩子的行為還是最好避免。有將軍澳街坊發文，指在區內一商場見到1名老翁推着嬰兒車，仔細一看竟發現原來嬰兒車的座位及置物籃各坐有1名幼童，其中身在置物籃的孩子動彈不得，傳出淒厲哭喊聲，惟老翁並無理會，令街坊大感不妥，於是拍下影片，詢問網民：「算唔算虐待兒童？」



有將軍澳街坊在區內一商場見到1名老翁推着嬰兒車，發現原來嬰兒車的座位及置物籃各坐有1名幼童，其中身在置物籃的孩子動彈不得，傳出悽厲哭喊聲。（fb「日出康城 Lohas Park @ 家在康城」圖片）

相關影片及相被上載至將軍澳地區群組，可見1名身穿白衣黑褲的老翁，悠閒地推着嬰兒車，在商場步行向升降機方向。老翁推着嬰兒車時，樓主聽到車上小孩一直哭鬧，喊聲相當淒厲，不禁多加留意，才發現嬰兒車座位及置物籃各坐有1名幼童，「前面一個孩，下面買餸籃一個小孩」。

樓主形容，身處置物籃的小孩疑因位置不足而動彈不得，一直在車上哭泣，可是推着嬰兒車的老翁卻未有理會，繼續前往升降機方向。樓主對相關育兒行為感懷疑，甚至質疑或已屬虐兒，提醒一眾家長及兒童照顧者多加留意，「如果家人見到或認到，請叫家中兩老唔好再咁做」。

樓主形容，身處置物籃的小孩疑因位置不足而動彈不得，一直在車上哭泣，可是推着嬰兒車的老翁卻未有理會。（fb「日出康城 Lohas Park @ 家在康城」圖片）

帖文引起網民關注，不少人批評涉事老翁未有妥善照顧孩子，「陰功囉，點解咁樣㗎」、「喊成咁？於心何忍？」、「點解會入咗去嗰度？」、「生仔要考牌系列」。另有人指出，讓孩子坐於嬰兒車置物籃有一定危險，認為樓主可主動提醒老翁，「BB車籃下面根本沒乜承托力，遇到高低凹凸路，一定會整到小朋友身體、頸甚至頭部，一陣穿咗個籃就成個轆車落頭，建議上前勸阻先喇」。