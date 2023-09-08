黑雨｜觀塘返大埔巴士改道避塞車　乘客成功歸家感恩：辛苦晒司機

【天文台／黑雨／水浸】受颱風海葵影響，天文台昨晚（7日）發出黑色暴雨警告信號，多區出現水浸，甚至頓變澤國。昨晚有乘坐巴士於觀塘返回大埔的港女發文大讚司機，多次改道「識變通」，成功避過塞車位置，最終全車乘客成功「有驚無險」返回大埔中心，既感恩又想感謝司機，高呼「辛苦晒！」。其他回大埔的乘客都留言大讚司機們臨時改道令大家免受塞車之苦，「致敬今晚嘅所有司機乘客」、「一定要嘉許，臨危不亂」。



昨晚黑色暴雨警告生效時，有乘坐巴士於觀塘返回大埔乘客大讚司機多次改道，成功避過塞車位置，最終全車人客有驚無險地下車，故稱「辛苦晒！」。（FB「大埔-TAI-PO」圖片）

該港女在facebook群組「大埔 TAI PO」以「今晚真有驚無險」為題發帖，指非常感謝74X由觀塘開往大埔的尾班車巴士司機，平安將所有乘客送回家。她指今早凌晨近2時巴士仍在彩虹邨塞車，直至過了大老山隧道司機臨時決定改道。但即將到達廣福邨時，遠處看見前方塞車，司機再兩度決定改道，最終全車乘客成功於大埔中心下車，她祝福眾人「今晚訓返個靚覺！」，亦感激該司機稱「辛苦晒！」

網民都大讚所有堅守崗位的職業司機，「致敬今晚嘅所有司機乘客」、「最緊要人平安」、「司機哥哥一定要嘉許，臨危不亂，成功解困」、「我個架係吐露港改行中大出，冇入廣褔邨迴旋處，司機沿途明雅苑富善邨都有叫人有需要就落車」、「我23:50係apm上74X，左兜右兜避開所有塞車地方，1:38富善邨落車」。

亦有人則分享司機烏龍事，「我坐嗰架每到一個水浸地方就停車畀我哋放煙break，個個食咗3-4次煙，最搞笑係有次閂咗門先發覺有兩個未上車」。

（FB「大埔 TAI PO」）