苦候公屋18年！住劏房唔敢做長工憂影響入息　單身網民嘆浪費青春

輪候公屋單位隨時要十年八載，有網民近日於Facebook大呻已排隊18年，為了早日獲得公屋單位，一直也不敢做長工，怕影響入息審查，但正因如此，樓主慨嘆已浪費半百人生的時間及青春，「而家唔申請又可惜，我應該點做」。



有網民近日於Facebook大呻已排隊18年，為了早日獲得公屋單位，一直也不敢做長工，怕影響入息審查。（資料圖片）

該網民於facebook群組「公屋討論區」撰文指，今年已46歲，在2005年始以單身人士申請輪候公屋，至今已18年，但在計分制度下只得300多分，仍需等多3至4年才可能獲配公屋單位。

樓主續指，多年來因為怕影響入息審查，一直亦未敢做長工。現時每月人工只能夠負擔5000多港元租金的劏房單位及飲食使費，坦言已浪費多年寶貴青春，「我嘅人生咁就半百，而家唔申請又可惜，我應該點做」。

樓主坦言已浪費多年寶貴青春。（資料圖片）

不少網民紛紛留言指樓主做法不值得，「你竟然28歲開始為了公屋長期低收入」、「為咗個公屋浪費咗自己嘅人生，仲要係單身一人排隊更加冇可能」、「太傻啦，為咗間屋冇咗自己人生」、「呢個咁嘅計分制度，冇60歲都唔好諗可以上到樓」、「你想快嘅，一係你識個女朋友即刻拉埋天窗」。

亦有網民向樓主打氣，「都捱咗咁多年，堅持埋佢啦」、「加油，總會有希望」、「我都等咗10年，好明白你有幾灰，但係等到嘅話就咩都值得」。

（facebook群組「公屋討論區」）