驚！做足避孕措施人妻仍懷孕　夫揭元兇傻眼：貓咪讓妻子懷孕了…

愛貓竟然讓妻子懷孕了？外國有人夫於網上發文指，他與妻子每次「愛愛」時都做足避孕措施，包括使用安全套等，詎料妻子仍然懷孕，令夫婦大感疑惑。人夫經深入調查後，才發現讓妻子懷孕的「元兇」竟是其愛貓！帖文引來網民熱議，笑言「你家貓咪一定很想要新主人了」、「至少這孩子得到很酷的出生故事，哈哈」。



外國1名人夫於網上發文指，讓妻子懷孕的「元兇」竟是其愛貓。（示意圖／gettyimages）

千算萬算，算漏了愛貓！該人夫於Reddit討論區以「貓咪讓我妻子懷孕了」為題發文講述事件。他表示，與妻子育有1名孩子，但由於妻子身體及精神都因懷孕嚴重受傷害，加上擔憂新冠肺炎疫情，決定數年內都不會生第2個小孩，於是妻子嘗試服用避孕藥，以確保不會出現「意外」。

不過樓主指出，服用避孕藥令妻子病情加重，加上妻子想減肥，故決定停藥，而他們「愛愛」行房時，都會使用安全套作避孕措施，沒想到數周後妻子出現惡心、乳房觸痛症狀，用驗孕棒檢測證實已懷孕，大感驚訝，「我們以為安全套就足夠了…」。

2人「愛愛」行房時，會使用安全套作避孕措施，沒想到數周後妻子出現惡心、乳房觸病症狀，用驗孕棒檢測證實已懷孕。（示意圖／gettyimages）

樓主絞盡腦汁思考為何發生意外時，卻突然被愛貓「襲擊」，令他恍然大悟，令妻子懷孕的「元兇」就是這隻橙色的愛貓。樓主隨即把所有安全套一一檢查，發現包裝、安全套都有細小抓痕、牙痕、刺破痕迹，由於過於微細，不仔細看難以察覺。

樓主回想，他最大的錯誤是把安全套和「Q tips（棉花棒）」放在同一櫃桶內，事關其愛貓喜歡撕碎棉花棒，而他也發現棉花棒被毀壞，惟當時未有為意，僅把散落的安全套執拾好，之後仍有繼續使用這些安全套，結果竟「搞出人命」。

樓主發現令妻子懷孕的「元兇」，竟然是其愛貓。（示意圖／gettyimages）

樓主最後無奈感嘆，「有一天我想向我的新兒子或女兒解釋，他們的出生，歸功於家裏的貓咪」。

樓主於討論區分享妻子懷疑事件，元兇意是家中貓咪。（Reddit）

帖文引來網民熱議，笑言「你家貓咪一定很想要新主人了」、「至少這孩子得到很酷的出生故事，哈哈」、「上天注定」、「看來你現在需要一個安全地方來存放安全套」，亦有網民建議樓主結紮，一了百了。也有網民祝願樓主妻子懷孕期間一切順利，平安無事。

翻查資料，該帖文於2020年發布，至近日有人「翻炒」，又再惹來熱議。