殺妻賣樓！女律師反對售豪宅遭夫勒斃　屋內藏屍照開放單位圖賣樓

印度發生1宗賣樓殺妻案。1名抗癌女律師因反對丈夫出售市值4.5億盧比（4300萬港元）的自住豪宅，夫婦因而發生爭執，丈夫涉嫌毆打妻子並將她勒死，繼而將遺體放在浴室，然後若無其事將單位展示給地產經銷商，試圖繼續賣樓，甚至計劃潛逃到英國。家屬因無法與死者取得聯絡，認為情況有異，於是報警。警方到單位調查後發現遺體，卻不見疑犯去向，於是一直追查其下落。警方經調查後揭發疑犯近在眼前，竟是匿藏在豪宅內面積不多於25方呎的儲物室內長達10小時，最終將他拘捕。



雷努因反對賣樓，懷疑因而遭丈夫殺害。（網上圖片）

據悉，61歲法院律師雷努（Renu Sinha）生前罹癌，案發前1個月才康復，她和丈夫尼廷（Nitin Nath Sinha）住在諾伊達北方邦第30區的一棟雙層豪宅，佔地超過3,000平方呎，大約有10個房間，單位有1個面積不多於5呎乘5呎，即25方呎的儲物室，位於2樓，與另1間房相連，近乎沒有使用過。夫婦育有1名兒子，兒子案發前身處美國，至於尼廷曾在印度政府機構工作，案發前已經退休，他一直持有英國護照。

早前雷努家人發現她失去聯絡，於本月10日報警求助，警方即時前往其寓所調查，結果在浴室發現女死者遺體，頭臉有傷痕，但尼廷則不知去向，認為他與案件有關，遂列作嫌疑人展開追捕，並循其手機訊號和現場一帶閉路電視片段紀錄追查其行蹤，甚至出動警犬協助調查。警員同時相信尼廷計劃潛逃到英國，已經通知出入境部門多加留意。至本月11日，警方發現尼廷根本沒有離開豪宅，搜查後發現他匿藏在儲物室內，時間長達10小時，當場將他拘捕。

大批警員在案發豪宅調查。（影片截圖）

據了解，有人報稱打算賣樓，但妻子並不同意，夫婦於本月10日早上發生口角，有人先毆打妻子，繼而將她勒死，並將遺體放在浴室。

警方交代案情指，疑犯一直想出售自住豪宅，甚至有買家願意以4.5億盧比天價（4,300萬港元）購買，且已預繳550萬盧比（52萬港元），但死者不同意。案發當日中午疑犯殺人後，更扮作若無其事將豪宅展示給1名房地產經銷商，試圖繼續出售單位。警方目前已拘捕尼廷並檢走其護照，又取走他與死者的手機作進一步調查。

（綜合）