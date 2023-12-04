公屋｜一家三口排7年獲天水圍凶宅單位　1原因反感恩　網民齊祝賀

【公屋／公屋申請／特快公屋】上樓萬事足，有公屋申請者表示，一家三口輪候7年半，首兩派都拒絕了不合心水的單位，最終透過特快公屋申請，獲編配到天水圍1個370呎問題單位。雖然該單位是「凶宅」，但戶主仍因為1個原因相當感恩，感嘆成功「畢業」，又祝願其他人「早日安居」，網民紛紛留言恭喜。



有公屋申請者表示，一家三口輪候7年半，首兩派都拒絕了不合心水的單位，最終透過特快公屋申請成功「畢業」。（資料圖片）

該公屋申請者於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文表示，他以「新界3人」類別輪候公屋7年半，去年獲首派到屯門蝴蝶邨，但因為女兒上學「太遠」又不願意轉學，唯有拒絕單位，之後二派屯門大興邨，同樣拒絕。

兩次編配無果，樓主一家三口轉戰申請特快公屋，選擇了天水圍1個問題單位入伙。樓主指出，該單位因有1名老伯「空中飛人」變成「凶宅」，但由於屋邨方便小朋友上學，仍感恩能夠「畢業」，「本身住開元朗十幾年，希望大家都早日安居」。

樓主指出，獲派單位因有1名老伯「空中飛人」變成「凶宅」，但由於方便小朋友上學，仍感恩能夠「畢業」。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，紛紛恭喜樓主「畢業」，「恭喜」、「恭喜晒！天水圍都好好住」、「近年交通做得幾好」。亦有網民憂慮「凶宅」可能有靈異問題，疑惑樓主為何感恩，樓主則回應，「開工裝修之前，做啲儀式就OK啦，唔使咁在意！」。

「特快公屋編配計劃」公屋自選單位程序於2023年9月13日開始進行，首批為2人或以上家庭申請者，第二批為1人申請者。「特快公屋編配計劃」是根據公屋資源情況推出，以⾃選單位形式進⾏，計劃中可供揀選單位⼤部份是受歡迎程度較低公屋單位，申請者揀選單位時沒有地區限制，惟須依據其公屋申請認可家庭⼈數，按個別單位編配標準，在可供揀選單位名單中，自行揀選單位。