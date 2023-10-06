罕見病例！22歲男生分手3年鼻塞兼流黃鼻涕　醫生拉出3厘米臭異物

分手原來除了會流淚之外，更可能流黃鼻涕。台灣1名醫生分享1宗罕見病例，1名22歲大學畢業生拔完上排左邊智慧齒，應牙醫要求咬紗布止血，其間女友突然提出分手，懷疑失戀下他用力咬牙切齒，加上上排牙齒牙根附近就是鼻竇底部，拔齒後有可能令到鼻竇和牙齦相通，所以他不知情下將紗布擠進左邊鼻竇內，形成鼻竇慢性發炎。男生自從分手後一直流黃鼻涕，多次求醫亦藥石無靈，情況持續3年多，最後由醫生打開鼻竇開口揭發真相，當刻即傳出一股惡臭，並成功拉出約3厘米長的陳年紗布。



病人接受電腦斷層檢查，發現左邊鼻竇有蓄膿，成因和鼻內一件類似骨頭的異物有關，才會導致鼻竇慢性發炎。（facebook專頁「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」圖片）

耳鼻喉科醫師陳亮宇在facebook專頁「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」分享事件，病例涉及1名22歲大學畢業生，他的左邊鼻孔常鼻塞，甚至出現黃鼻涕，情況已持續3年多，跑遍各大醫院，且一直服用抗生素，但病況仍是反反覆覆，沒有好轉過。患者曾試過洗鼻、使用鼻噴劑等外部治療，狀況都是沒有得到改善。

陳發現病人的鼻竇非常健康，但左邊鼻竇開口就有一條黃鼻涕，甚至倒流到喉嚨，情況符合慢性鼻竇炎癥狀，唯有先轉介他到醫院接受電腦斷層檢查，確認左邊鼻竇情況，結果發現左邊鼻竇有蓄膿，成因和鼻內一件類似骨頭的異物有關，才會導致鼻竇慢性發炎。

陳年紗布約3厘米長。（facebook專頁「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」圖片）

陳建議病人接受鼻竇內視鏡手術，以解決問題，打開鼻竇開口後，已經有「一股惡臭就從鼻孔跑出來」，陳再用工具拉出一團約3厘米長的紗布，當時百思不得其解，為何病人鼻內會有紗布。

病人術後終於回想起當年拔過左邊上排智慧齒，牙醫要求他咬紗布止血，其間女友突然向他提出分手，他心有不甘下回家休息，起身後發現咬在嘴內的紗布不知所終，當時以為吞進肚內，所以沒有特別在意，之後左邊鼻子開始鼻塞，鼻涕由綠變黃。

上排牙齒的牙根本身位於鼻竇底部附近，病人拔齒後鼻竇和牙齦有機會相通，病人咬紗布止血時突然收到分手噩耗，當時用力咬牙切齒，紗布就被他擠進鼻竇內。（示意圖/Getty Images）

陳估計上排牙齒的牙根位於鼻竇底部附近，所以病人拔齒後，鼻竇和牙齦有機會出現相通狀況，病人咬紗布止血時突然收到分手噩耗，失戀後用力咬牙切齒，紗布就被他擠進鼻竇內，陳形容相關病例「發生率不高，還是要提醒大家提高警覺」。

（facebook專頁「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」）