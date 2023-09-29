中秋前夕樂富大媽居屋後樓梯燒衣紙　保安勸阻無效　網民批自私

每逢中秋節和其他傳統節日，屋苑都會劃出空間要求居民在固定地點燒衣紙，以免影響他人。樂富有街坊爆料，指一位大媽在居屋樓層後樓梯位置燒衣紙，即使保安到場，都勸阻無效，管理處隨後發出通告，指出劃出地方，要求住戶帶同化寶桶前往燒衣紙。事件引來網民討論，有人聲稱過往都是在樓層後樓梯燒衣紙，不明白為何遭到投訴，其他人反駁會容易造成火警，「覺得冇嘢、點解唔喺自己屋企燒？」、「反省下啦自私精」。



樂富一位大媽在居屋樓層後樓梯位置燒衣紙，即使保安到場，都無法勸阻對方。（facebook群組「富強苑DEF街坊連線」圖片）

樓主在facebook群組「富強苑DEF街坊連線」圖文並茂表示，事發位於樂富居屋樓層後樓梯，有住戶目擊一位大媽用化寶桶燒衣紙，於是通知保安到場跟進，即使保安在場勸阻，但大媽無動於衷。樓主在帖文中反問：「其實在自己住的樓層燒衣紙，有沒有想過會有可能火燭？牆壁燒到黑黑，住戶感覺良好嗎？」

事後管理處發出通告回應事件，並指為保持衛生和避免火警，在附近「設置燒衣區至本年10月1日」，提醒住戶可以自備化寶桶燃燒冥鏹。

管理處事後發出通告，指出在附近「設置燒衣區至本年10月1日」，提醒住戶可以自備化寶桶燃燒冥鏹。（facebook群組「富強苑DEF街坊連線」圖片）

帖文引來網民討論，有人聲稱以前在樓層後樓梯或住處門口燃燒冥鏹，不明白為何今次遭到投訴，但其他網民批評「覺得冇嘢、點解唔喺自己屋企燒？」、「反省下啦自私精」、「屋苑有指定範圍燒衣，從來都冇見人喺自己屋企樓層範圍燒，仲要自己後樓梯，一火燭，樓上嘅人唔使走，大把人做唔代表啱」、「消防法例係禁止，又係公德心問題，梯間燒衣紙對廢氣其實好似係致癌。其實要燒嘅話，一係就喺自己屋企慢慢燒，一係就去搵個戶外空間，容許燒衣嘅地方燒」。

（綜合）