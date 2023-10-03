恐怖毆劫！港WhatsApp 瘋傳外籍男升降機毆劫女子 發生地點是…

多個facebook群組及WhatsApp瘋傳1段女子在升降機內，遭一名外籍男子揮拳狂毆，並搶去隨身物品的閉路電視片段，轉載片段的訊息指，案件於昨日（2日）發生，地點為本港一行人天橋的接駁升降機。不過有心水清網民發現，涉事片段早於2019年已在網上流傳，連警方亦曾發文澄清案發地點為馬來西亞，惟近日再被當成新片。



多個facebook群組及WhatsApp瘋傳1段女子在升降機內，遭一名外籍男子揮拳狂毆，並搶去隨身物品的閉路電視片段。（網上片段截圖）

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片段可見，身穿短袖上衣及半截裙的女子與外籍男子先後步進升降機，當𨋢門關上後，男子隨即向女子頭部揮拳，一拳把她打倒在地上，企圖搶去其手袋。女受害人一度反抗，但男子再抓住她的頭髮、毆打她的頭及以腳踩她的手，最終奪去手袋。女受害人曾哀求男子交還財物，惟對方並無理會，最終男子從手袋內取出錢包後即逃去。

片段近日被多個網上群組轉載，有人聲稱事發日期為昨日（2日），地點為香港一行人天橋的「接駁電梯」，呼籲「畀人搶嘢千萬唔好反抗，錢財身外物，保命要緊！」。

片段近日被多個網上群組轉載，有人聲稱事發日期為昨日（2日），地點為香港一行人天橋的「接駁電梯」。（網上圖片）

不過有網民認出片段，發現案件並非近日發生，地點亦非香港，而是2019年發生的1宗劫案。當時香港警方亦曾發文澄清，指案發地點並非網傳的長沙灣，而是馬來西亞吉隆坡。

相關劫案於2019年2月發生，1名48歲華裔女子步進吉隆坡蕉賴珍珠花園鐵路站（Taman Mutiara MRT）的1部升降機時，另一外籍男子尾隨步入，待升降機門關上後隨即毆打女子，並搶去她共值400令吉（約660港元）的財物。案件引起當地社會關注，吉隆坡警方鎖定1名印裔男子，以涉嫌搶劫及致傷他人等罪名將他拘捕，同時確認他犯案前曾打劫當地一便利店。