韭菜？工作12年沒休年假　OL被迫離職索賠$16萬敗訴　原因惹公憤

【職場熱話／年假／勞工保障】「割韭菜」？內地湖南1名女子工作12年從未放年假，及後卻因「無故調崗」等原因，被公司迫離職。女子認為，公司應支付未放年假補償，於是向法院提告索賠逾14萬人民幣（約16萬港元），詎料法院判女子大部份敗訴，公司只需支付約1萬多民幣（約1.1萬港元），判決原因引來網民爭議，認為當地勞動法需要改善，「讓我來看看勞動法保護誰了」、「一萬塊買斷年假，那以後估計都不會給休了」。



內地湖南1名女子工作12年從未放年假，及後卻因「無故調崗」等原因，被公司迫離職。（示意圖／gettyimages）

綜合內地媒體報道，湖南女子「小謝（化名）」2009年入職某房產公司，後來因「無故調崗」等原因被迫離職。她認為，入職12年都沒有享用有薪年假，此認為公司應支付未休年假補償，於是在2001年向公司申請勞動仲裁。

可是「小謝」對勞動仲裁結果不滿意，向法院提告，要求房產公司支付其2009年至2021年共12年未休年假工資14.6萬人民幣（約16萬港元）。

「小謝」對勞動仲裁結果不滿意，向法院提告，要求房產公司支付其2009年至2021年共12年未休年假工資14.6萬人民幣（約16萬港元）。（《我要準時放工！》劇照）

不過9月18日法院指出，勞動仲裁時效為1年，故「2009年至2019年的未休年假工資已超過時效」，不予支持；2020年未休年假工資，則由於工資條以及工資發放流水單顯示已向「小謝」發放，也不再支持。

至於2021年度未休年假工資，法院表示，房產公司未證明2021年度「小謝」已享受年休假或發放未休年假工資，應按規定支付未休期間三倍工資，即共需支付10182.44人民幣（約1.1萬港元）。

法院指出，勞動仲裁時效為1年，故「2009年至2019年的未休年假工資已超過時效」，不予支持，最終裁定表示，房產公司未證明2021年度「小謝」已享受年休假或發放未休年假工資，應按規定支付未休期間三倍工資，即共需支付10182.44人民幣（約1.1萬港元）。（示意圖／gettyimages）

判決引來網民爭議，認為勞動法未能保障勞工，需要改善，「讓我來看看勞動法1年時效保護誰了」、「一萬塊買斷年假，那以後估計都不會給休了」、「這事說明了，勞動法還需要完善」、「所以不給員工休假，不遵守勞動法也不會有什麼大損失」、「感覺勞動法就是笑話」。