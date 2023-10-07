好日子？酒店1天11對新人結婚掛滿橫額　化妝師：從業多年沒見過

內地適逢中秋、國慶連假，有不少新人選擇在這期間擺酒。日前，山西有酒店就在1天內接待了11對新人，並在大門外掛上多幅橫額拼出一列，有齊新人名字。橫額組成大片「紅布」，連酒店大門都被遮住，場面驚人！



山西省呂梁市有11對新人選中同一天、同一間酒店舉辦婚禮。（微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，10月3日，山西省呂梁市有11對新人選中同一間酒店舉辦婚禮，場面墟冚。從影片可見，11對新人的結婚祝賀橫額連成一幅「紅布」，遮住了酒店大門，而酒店門外就站着好幾個搖着大紅扇等待接新娘的喜娘。

影片拍攝者武女士是當天其中一對新人的化妝師，當時她跟隨新娘到達酒店，見到這麼多橫額，感到非常驚訝，直言從業多年來從未見過。她又表示，由於當日太多對新人，「有好幾家怕新娘上錯車，怕新郎娶錯媳婦」。

化妝師武女士表示，由於當日太多對新人，有家庭怕新娘上錯車。（微博影片截圖）

事件在網上引起極大迴響，有網民認為這麼多新人選同一天結婚，可能是因為連假撞正宜嫁娶的好日子，或因酒店配套良善，「一年就那麽幾個好日子，肯定紮堆」、「平時哪來的假哦，不挑大節，好朋友都不一定有空來」、「側面說明這是家大酒店」。亦有人笑言「真的可以混一頓飯吃了」、「是隨便選一家吃，就算抓包發現問起來也能說：『不好意思，走錯了』這種操作嗎？」。