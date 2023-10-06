倫常慘案！29歲母殺5歲兒「斬首烹食」內情心寒　1原因逃過殺人罪

【倫常命案】埃及發生恐怖母親殺子煮食事件，1名29歲母親把5歲兒子殺死斬首，把頭顱放入燉菜一起煮熟，再吃掉頭部一部份肉，並把兒子餘下部份分屍。母親事後因殺人罪被捕，不過她再庭上宣稱遭人用巫術控制才會犯案，又說吃兒子的頭是希望「與兒子永遠在一起」。最終法官認定她行兇時精神失常，判入精神病院。



埃及發生恐怖母親殺子煮食事件。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，事發今年4月，埃及29歲母親哈娜（Hanaa Mohamed Hassan），今年4月於浴室用3刀砍死5歲兒子後，斬下兒子頭顱放入燉菜烹煮，然後吃掉頭部一部份肉，並把兒子餘下身體部份切成小塊分屍。直到親戚在家裏發現屍體殘骸，揭發事件。

29歲母親哈娜（Hanaa Mohamed Hassan）斬下兒子頭顱放入燉菜烹煮，然後吃掉頭部一部份肉。（示意圖／gettyimages）

哈娜因殺人罪被捕，向警方稱殺子食頭是希望「與兒子永遠在一起」。而根據案情，哈娜4年前與丈夫離婚，雙方正爭取兒子撫養權，檢方認為哈娜為了防止前夫取得撫養權，才殺死兒子。

29歲母親哈娜（Hanaa Mohamed Hassan）。（網上圖片）

法庭審議初期，哈娜被認定是在精神狀況正常下犯案，當時也沒有服用會影響心智藥物，故繼續以殺人罪審理。不過法庭下令為哈娜進行更詳細精神心理評估，專家小組認為哈娜精神犯案時狀況不佳，而哈娜聲稱，她因遭到親友施下巫術，才會殘忍地殺害兒子。

法庭認定哈娜犯案時有「妄想症」精神失常，9月30日判哈娜關押至精神病院。（示意圖／gettyimages）

最終被法庭認定哈娜犯案時有「妄想症」精神失常，9月30日判哈娜關押至精神病院。