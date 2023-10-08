颱風小犬｜政府預早宣布停課　家長指汲取上月雨黑教訓：有覺好瞓

颱風小犬襲港，天文台周日（10月1日）晚上7時改發9號風球，晚上11時50分改發8號風球，預計至少維持到周一（10月9日）早11時。政府亦於晚上約11時宣布所有日校（上午校、下午校及全日制學校），包括中學、小學、特殊學校、幼稚園和幼稚園暨幼兒中心，周一將會停課一天。



政府宣布停課前，許多家長都指以今日狂風大驟雨情況下，應及早宣布停課，有網民更重提上月颱風海葵殘餘相關低壓槽為本港帶來黑雨，多處地方發生水浸，但教育局遲遲不宣布停課，政府直至凌晨5時34才表示由於本港出現廣泛地區水浸，以及公共交通嚴重受阻極端情況，宣布所有日校停課。家長網民直指今次颱風小犬襲港，恐會延續到明日，指教育局和政府應汲取到上次黑雨經驗，預早宣布停課。及後政府終於宣布停課，有家長表示讚賞，「好事吖，聽到大家意見」、「打風有覺好瞓」、「今次早啲講，好好多」。



颱風小犬襲港，打風時甚當風的杏花邨，有家長緊緊抱着幼兒在強風中急步走。（廖雁雄攝）

教育局局長蔡若蓮今晚（10月8日）約9時在facebook提醒，學生及家長應對惡劣天氣保持警覺，當熱帶氣旋或持續大雨影響香港，教育局會通過電台及電視台、政府新聞公報、教育局網頁、教育局查詢熱線（電話︰2891 0088），以及手機應用程式「香港政府通知你」宣布學校的停課安排，學生及家長亦可參閱教育局通告，了解相關上課安排，做好準備。

蔡若蓮又說，局部地區情況或與全港整體情況不同，假如區內天氣、道路、斜坡或交通情況惡劣，家長可自行決定應否讓子女上學，天氣瞬息萬變，學生及家長應在出門前及上學途中密切留意香港天文台發出的最新天氣情況，以及教育局是否已宣布停課，保障安全。

教育局局長蔡若蓮當時未有交代何時或會否停課。（資料圖片）

至周日晚上，多個討論區及社交網站都有帖文希望教育局預早宣布明天停課，有網民批評教育局「如果識得協調，盡快宣布明天所有學校停課，否則明早又玩嘢，突然落波，一定引起交通混亂」、「最鍾意五點落波，叫你哋正常返學囉」、「（教育局）會話家長唔想再停課會影響教學進度」。

亦有網民重提上月7日政府如何應對颱風海葵殘餘相關低壓槽所導致的黑雨，由於黑雨持續，當時政府表示上月8日早上6時前公布當日是否須停工停課，結果早上5時34分才出公告，稱「由於受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港出現廣泛地區水浸，以及公共交通嚴重受阻的極端情況，所有日校今日將會停課」。

網民指政府及教育局應汲取黑雨教訓，盡早因應天氣情況宣布停課，指就算轉發3號風球，但路況可能不佳，而且天氣仍不穩定，「睇小犬個風暴路線圖都知佢無咁快走，等啲家長學生早少少打算仲好啦」。

在網民熱議聲中，政府於晚上11時許宣布停課，有家長即時轉軚，讚賞政府確有「聽到家長心聲」，算是肯預早作出安排，「可以有個預算，唔使成晚心掛掛」。

▼大圍站▼



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《香港01》今晚視察各個港鐵站，有一位女乘客從朋友大圍家中離開，想到大圍站乘搭港鐵到金鐘轉車至港島回家，但當抵達大圍站時，發現整個港鐵站「好似所有嘢都閂晒咁」。她亦嘗試詢問乘客現時情況，但其他乘客都表示得十分徬徨，她無奈稱，「我聽日要趕飛機，好驚今日返唔到屋企，趕唔到飛機」。她指曾經嘗試利用手機APP「嗌的士」及截乘的士但不果，黃小姐又表示，「可能大家都係用的士APP叫的士，加成50至100蚊，搞到好多人搶車」。她稱，現在唯有盼望有順風車載她回家。

亦有男乘客指自己在大圍站附近工作，下午6時許公司已因應天氣情況讓他們提早下班，沒料到突然改發9號風球，他與同事滯留在車站，曾嘗試截乘的士不果，幸獲友人幫忙駕車到場接送。

▼荃灣西站情況▼

