驚訝香港老夫老婦出街拖手　小紅書女直呼羨慕　網民大讚︰係愛呀

藝人張智霖歌曲《十指緊扣》提及「最幸運的一對伴侶，沿途仍舊要牽手伴隨」，1名女子在小紅書表示，留意到香港不少情侶或夫妻不論年齡，逛街時都會手牽手，比起內地情況，港人比較溫馨，直言「羨慕了」。她又上載在東涌裕東苑拍攝的照片，可見一對頭髮花白的夫妻正在拖手，其他網民紛紛分享自身觀察，當中有人大讚「在外手牽手是一種愛的表現，無論在哪個階段能夠手牽手都讓人很溫暖」。



樓主上載在東涌裕東苑拍攝的照片，一對頭髮花白的夫妻正在拖手。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，「覺得香港人挺傳統，不羞於表達自己的感情」，例如傳統節日冬至，港人都會盡量和家人一起過節，而且情侶或夫妻不論任何年齡，依其觀察，6成以上人「逛街的時候都會手牽手」，直言「香港人好喜歡牽手…羨慕了」，相反很少見到內地中年人或老年人會拖手，樓主甚至上載在東涌裕東苑拍攝的照片，一對頭髮花白的夫妻正在十指緊扣。

帖文引來多名網民留言，有人笑指「我老公香港的，日常也這樣拖着我的手，我有時候會怕熱，甩開他的手，他一如既往找我手拖」，亦有網民形容「在外手牽手是一種愛的表現，無論在哪個階段能夠手牽手都讓人很溫暖」，其他網民則分享自身觀察，有人見過一名中年男子在荃灣眾安街和妻子親吻，亦有人分享其他人溫馨一面，「女方會直接叫男方爸爸，男方叫女方媽媽，我覺得好溫馨」。

（小紅書）