風暴路徑│熱帶氣旋三巴升級熱帶風暴　登陸廣東風力8級　即睇路徑

【三巴／颱風／熱帶氣旋／天氣消息／颱風路徑預測／動態／路線／預報／天文台】出遊注意！熱帶氣旋三巴已增強成熱帶風暴，今天（10月20日）上午9點45分前後，颱風三巴的中心在廣東遂溪縣西側沿海登陸，登陸時中心附近風力最高達8級，即達到秒速20米，內地天氣網指三巴己是第二次登陸，未來還有可能再次登陸海南西部。



香港天文台亦發布了三巴移動路徑圖，見到三巴繼續北上在北部灣一帶徘徊，其後逐漸消散。



究竟這熱帶氣旋移動路徑及風力如何？會否影響香港？以下一一看清。而參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）氣象圖，三巴有相似路徑，對香港影響不大。



不過天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。根據天文台預測，未來9天暫時最高吹6級風，大家出外一定要留意天氣消息。



天文台預料，三巴會在未來一兩天在北部灣一帶徘徊，隨後逐漸減弱。（天文台）

即睇三巴最新移動路徑＋風力▼▼▼

周五（10月20日）下午4時，熱帶風暴三巴集結在海口之西北約90公里，預料向西南偏南緩慢移動，在雷州半島及北部灣一帶徘徊並逐漸減弱。

天文台表示，一道冷鋒正橫過廣東沿岸地區並為該區帶來有雨的天氣。受隨後的東北季候風影響，下午廣東內陸的氣溫較昨日低4至5度。明天（10月21日）本港大致多雲，有幾陣雨。天氣稍涼，市區最低氣溫約21度，新界再低1、2度。最高氣溫約24度。吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。周日（10月22日）早上仍然稍涼，日間短暫時間有陽光。重陽節及隨後2、3天大致天晴，日間乾燥，日夜溫差較大。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，三巴會繼續北上在北部灣一帶徘徊，周五（10月20日）會「U形」大轉彎向西南方向逐漸遠離。

而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）氣象圖都有類似預測，相信三巴對香港影響不大。

ECMWF氣象圖三巴路徑預測（Windy.com）▼▼▼

GFS氣象圖三巴路徑預測（Windy.com）▼▼▼

不過天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。根據天文台預測，未來9天暫時最高吹6級風，大家出外一定要留意天氣消息。