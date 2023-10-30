最離譜離職原因！男高層突「被消失」　被揭加班在辦公室做呢件事

最瞠目結舌的離職原因？近日有網民發帖稱發現公司有位男高層無端端「被消失」，事後探查其離職原因，才得知原來辦公室閉路電視拍攝到，該名男高層趁加班時間在公司看成人影片，而且還邊看邊自瀆，事件揭發後，男高層被逼離職。不少網民看完帖文後都表示震驚，「我到底睇咗啲咩」，有人就笑指「自己間房做自己嘢，工作壓力大舒緩下」、「佢係咪睇太多AV😂」。



有打工仔發帖，指公司有位男高層趁加班時在公司看成人影片並自瀆，最終被逼離職。（示意圖，GettyImages）

有打工仔日前投稿至Facebook專頁「奴工處」，稱其公司有位「大粒佬」毫無預警「消失咗」。事後他打聽對方離職原因，驚揭原來該高層趁加班時，不但在公司看成人影片，甚至脫下褲子自瀆，一切皆被辦公室閉路電視拍下。

由於出格行為被揭發，最終男高層只能離職。樓主事後感嘆，認為此等行為「無樣睇」且相當變態，「平時佢好眉好貌正正常常咁，諗返真係覺得好變態」。

樓主公司的男高層趁加班時間在辦公室看成人影片，而且邊看邊自瀆，過程被監控拍下。（《藍色海洋的傳說》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都表示震驚及爆笑，除了認為事件令人難以置信外，亦有人表示「睇AV同自慰都正常，但喺公司做就好X唔正常」、「帶薪屙屎聽得多，帶薪打丁真係第一次」、「工作壓力大到精神失常」。也有網民笑稱，「連邊到有cam都唔知，大粒極有限啦！」、「老細唔係好鍾意要啲員工當公司係第二個家咩？係屋企打J都好合理吖」。