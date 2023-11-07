女子獻初夜叫「帶定」安全套　男友早「戴定」　親熱後驚揭穿晒窿

中文博大精深，同音字更可以有不同意思！有女網民近日在討論區發文，表示她早前準備向交往數年的男朋友「獻出第一次」，因此特意在酒店約會前，提醒男方「帶定condom（安全套）」。詎料其後2人在「愛愛」前一刻，樓主竟發現男友將她的說話理解為「戴定」安全套，而且早一天已戴着。惟當下2人情到濃時沒有理會，在纏綿一番後樓主才驚覺安全套其實早已被褲鏈「磨到穿晒窿」，讓她崩潰直呼希望不會染病。不過網民質疑事件真實性，但認為樓主可能藉此討論中文的多樣性。



樓主與男友初夜前，提醒對方「帶」定安全套，未料對方竟理解為「戴」定安全套。（資料圖片）

樓主早前於連登討論區發文，表示她與男友交往數年，認為對方是可靠並值得交付終生的男人，故她早前向男友暗示到酒店準備親熱。樓主同時知道進行性行為應安全至上，她便着男友「記得帶定condom」，對方亦直接回覆「BB放心，一定會戴定」。

不過，直至親熱當晚，樓主在男友脫褲後，竟看到對方一早已將安全套戴上，還非常自豪地表示，「放心啦BB！由你噚日叫我帶定嗰一刻我就已經戴咗㗎喇！」。樓主本想叫男友先停一停，檢查清楚安全套是否完好才繼續，可惜對方按捺不及，便直接親熱一番。

在床事過後，樓主此時仔細一看，才驚覺安全套已經破洞，「X街！個condom原來已經俾佢條褲鏈磨到穿晒窿」。樓主事後亦非常擔心一不小心染病，「真係好驚會中猴痘」。

男友在行房當晚還表示，「放心啦BB！由你噚日叫我帶定嗰一刻我就已經戴咗㗎喇！」，讓樓主大感無奈。（《大叔的愛》劇照）

帖文一出即引來大批網民討論，惟許多網民都質疑事件的真實性，留言稱「你打完呢段嘢有無陰陰嘴笑」、「0分重作，下文係點？」、「幽默感嘅嘢，真係勉強唔嚟」、「點樣戴一日？」、「成日都唔使屙尿？」；亦有人讚賞樓主宣導中文用法的主張，「認真唔好笑，但好欣賞樓主學好中文嘅主張，Respect」。