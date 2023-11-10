人渣！人妻喝醉遭性侵後1原因啞忍淪性奴　淫狼後續更賤　判刑是…

人渣！台灣彰化1名黃姓男子，趁人妻小燕（化名）喝醉酒意識不清，竟硬上性侵，事後更威脅小燕如不順從，就把醜事告知其丈夫與親友。小燕害怕家庭生活遭破壞，被迫啞忍，慘淪「性奴」與黃男進行5次性行為。惟黃男變本加厲，除拍攝小燕裸照，還不斷恐嚇騷擾小燕，小燕長期承受巨大精神壓力不堪負荷，忍無可忍向丈夫講述事件，終把對方告上法庭。小燕丈夫要求黃男賠償100萬新台幣（約26萬港元），法官終判黃男賠償50萬新台幣（約13萬港元），全案可上訴。



台灣彰化1名黃姓男子，趁人妻小燕（化名）喝醉酒意識不清，竟硬上性侵，事後更威脅小燕如不順從，就把醜事告知其丈夫與親友，繼續性侵小燕。（示意圖／gettyimages）

綜合台媒報道，黃男於2021年趁小燕喝醉意識不清，強行發生性行為。黃男事後威脅小燕如不順從他，他會把醜事告訴其丈夫與親友，並要求拍攝裸照和成為男女朋友。小燕擔心家庭生活遭破壞，唯有啞忍，被迫與黃男進行5次性行為。

然而黃男仍未知足，不斷恐嚇及騷擾，小燕長期承受巨大精神壓力，直到2022年4月，小燕不堪壓力向丈夫講述事件。

小燕擔心家庭生活遭破壞，唯有啞忍，被迫與黃男進行5次性行為。（示意圖／gettyimages）

不過黃男沒有收手，同年5月攔下小燕車輛用手猛敲致引擎蓋凹陷，威脅不讓她上班。小燕於是向法院聲請暫時保護令，指黃男傳訊息威脅，「想結束可以，東西還我，然後給我一隻手或腳」、「妳利用我的愛就要付出代價，要躲，我會抓到妳」、「不要讓我抓到妳，我忍耐有限度的」等，並且用裸照要脅她。

法院依家庭暴力防治法核發保護令，而針對敲凹引擎蓋1事，雙方同年6月達成和解，黃男承諾改過不再騷擾小燕。然而黃男1個月後故態復萌，同年7月13日、14日，拿刀及打火機到小燕的工作地點，揚言「除非小燕丈夫離開台中，否則不讓他好過」。

小燕忍無可忍向黃男提告，檢控方同年9月聲請「簡易判決處刑書，即刑事案件不需要經過通常審判程序，而依照被告在偵查中的自白，或是其他現存證據，已經足以認定被告犯罪，直接由法官以簡單方式對被告論罪科刑。黃男則在自己身上刺「慈」字，並把刺青照發布到社交網站首頁，公開與小燕過去交往細節。

法官考慮黃男與小燕維持不當男女情誼時間、加害情形及影響、小燕痛苦程度等，認為賠償損害以50萬新台幣（約13萬港元）。（示意圖／gettyimages）

小燕丈夫要求黃男賠償「非財產上的損害」100萬新台幣（約26萬港元），法官考慮黃男與小燕維持不當男女情誼時間、加害情形及影響、小燕痛苦程度等，認為賠償損害以50萬新台幣（約13萬港元）。全案可上訴。