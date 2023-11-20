AlipayHK推Google Play綁定支付限定優惠　賺額外A. Point超着數

真正「邊買邊賺」！AlipayHK全新積分獎賞計劃A. Point又有新搞作，11月內只要新增AlipayHK成為Google Play Store付款方式，新用戶首筆消費可額外賺3,000 A. Point；現有用戶單筆消費金額滿150元或以上，每筆亦可額外賺1,000 A. Point。要在Google Play Store消費的你萬勿錯過，即刻跟住下文加入付款方法先。



額外獲得A. Point又可以點用？現時AlipayHK的A. Point不單可即時當錢用，仲可以累積積分，加倍優惠地兌換及購買包括零售、餐飲、跨境旅遊等不同禮券與禮遇，相關着數獎賞仲會不時更新，總有一款啱你用，真是買得多賺得多。



即日起只要新增AlipayHK成為Google Play Store付款方式，新用戶首筆消費可額外賺3,000 A. Point；現有用戶單筆消費金額滿150元或以上，每筆亦可額外賺1,000 A. Point，優惠期至11月30日。（AlipayHK網頁）

AlipayHK今年7月起推出全新積分獎賞計劃A. Point，只要使用AlipayHK指定付款方式，包括餘額、銀行賬戶、中銀信用卡、渣打Q Credit Card、恒生信用卡，以及Ant Bank PayLater，就可以消費1元獲1 A. Point，除了可用1,000 A. Point當作1元現金即賺即使，也可累積積分換取不同禮券，包括零售餐飲、數碼娛樂、跨境旅遊等。

只要使用AlipayHK指定付款方式，包括餘額、銀行賬戶、中銀信用卡、渣打Q Credit Card、恒生信用卡，以及Ant Bank PayLater，就可以消費1元獲1 A. Point。（AlipayHK網頁）

AlipayHK推11月優惠 做1步額外賺A. Point



平常消費1元只可獲得1分A. Point，但來到11月有額外驚喜！AlipayHK推出限定優惠，即日起至11月30日，只要新增AlipayHK成為Google Play Store付款方式，新用戶首筆消費可額外賺取3,000 A. Point；現有用戶單筆消費金額滿150元或以上，每筆亦可額外賺1,000 A. Point，優惠期至11月30日。

Google Play綁定AlipayHK成為支付方式教學▼▼▼

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步驟1：進入Google Play頁面，點擊右上角帳戶位置。

步驟2：點擊「付款和訂閱」，然後揀選「付款方法」

步驟3：點擊「新增AlipayHK」

步驟4：按指示輸入AlipayHK賬戶手機號碼、驗證碼

步驟5：點選「同意AlipayHK自動付款協議」

步驟6：輸入AlipayHK支付密碼

當現金使未算最着數！教你用A. Point賺到盡



AlipayHK用戶賺取A. Point後，付款時可選擇以1,000 A. Point作1元使用，雖然可直接變成「現金」，但其實這樣用未算最着數！用戶也可以選擇用A. Point購買不同商戶優惠券，以抵扣部份金額。例如以500 A. Point加90元購買foodpanda「$100電子禮品卡」，或以500 A. Point加185元購買10張美心「$20餐飲電子現金禮券」等，變相100 A. Point就可當作1元使用，比直接以每1,000 A. Point當作1元現金消費，即時着數十倍。

AlipayHK用戶可以用A. Point購買不同商戶優惠券，以積分抵扣部份金額。（AlipayHK手機應用程式截圖）

除了購買禮券，AlipayHK亦會定時推出獎賞讓用戶以A. Point換領，包括500 A. Point換領百佳「$5禮券」、100 A. Point換領日本城「$10優惠券」等，同樣較直接使用A. Point消費更抵用。

除了購買禮券，AlipayHK亦會定時推出獎賞讓用戶以A. Point換領。（AlipayHK手機應用程式截圖）

各式禮券和禮遇都會不定期更新，密切留意AlipayHK手機應用程式內的最新資訊就無走雞！不過大家都要留意，A. Point有效期為12個月，過期後將不予補發，記得要在限期前使用啦。