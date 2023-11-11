悲！拍拖1年拒與男友愛愛　女生自爆心酸原因感絕望：對不起他…

情侶相處最重要是坦白，台灣有女生於網上發文表示，與現任男友拍拖1年，但近期她發生自己感染「HPV（人類乳頭瘤病毒）」性病，為免傳染男友，多次拒絕男友提出性行為請求，令她相當愧疚，「很對不起現任男友」。樓主又說，其後終告知男友她感染了HPV，惟男友覺得不是大問題，「看醫生就好」，但她都不知自己能否痊癒，「非常不知所措也很絕望」。

不少網民都安慰樓主，指HPV是女性常見病，只要好好調適就有機會痊癒，「每天早點睡，調理一下身體的免疫，吃比較健康一點，是會恢復正常的噢 （親身經歷）」、「不要太焦慮，既然發生了就想辦法解決」。



台灣有女生於網上發文表示，與現任男友拍拖1年，但近期她發生自己感染「HPV（人類乳頭瘤病毒）」性病，因而多次拒絕男友提出性行為請求，令她相當愧疚。（示意圖／gettyimages）

該台灣女生於Dcard討論區以「因為感染HPV很對不起現任男友」為題發文，指與現任男友拍拖1年，而認識男友前其HPV檢查一切正常，惟由於高中開始作息不正常且長期受私密處感染困擾，故今年再做檢查，詎料卻有「異常」結果，要再覆診做進一步檢查。

樓主大受打擊，知道自己體內有病毒可能會傳染給男友時，感到非常不知所措及絕望，又擔心能否痊癒，「自己免疫力沒有到很好，不知道是否能清除病毒」。她其後向男友坦白事件，但男友「很單純對這塊沒有多了解」，認為不是大問題「看醫生就好」。不過樓主仍感憂慮，因此時常拒絕男友提出的性行為請求，心生愧疚，「滿滿的愧疚感，也不確定到底有沒有痊癒的一天」。

樓主大受打擊，知道自己體內有病毒可能傳染給男友時，非常不知所措及絕望，擔心能否痊癒。（示意圖／gettyimages）

樓主也不確定感染原因，透露現任男友連她在內只有過2任性伴侶，而她自己有6任性伴侶，「本人完全沒有約砲心態，但其中遇到的3任男生對感情就沒那麼認真……下場都是被玩玩後就找個理由分手」。

帖文引來網民熱議，不少人安慰樓主，指HPV是女性常見病，只要好好調適就有機會痊癒，「得HPV是有機會痊癒的，我之前也感染過某型的HPV，但後來複檢就都正常」、「異常不要太擔心，跟着醫生好好追蹤，每天早點睡調理一下身體的免疫，吃比較健康一點，是會恢復正常的噢（親身經歷）」、「不要太焦慮，既然發生了就想辦法解決」、「也建議可以跟男友討論身體狀況，如果沒打HPV疫苗，可以兩個人一起去接種，畢竟男生也有機會得HPV」。