HKTVmall派$3000現金劵│滿$300減$100有套護膚品　即睇優惠全攻略

HKTVmall人人大派3,000元現金券優惠，護膚品Laneige面膜加Kiehl's爽膚水夾埋即減100元，計起每件僅百元就有交易；食開保健品的人也記得入定貨，如健肝素買4盒夠數即減，每日4元有找超抵。日用品200多元埋單買齊廁紙、紙巾連沐浴露，一家都夠用大半年。



新客專屬優惠！無限次免運費* 想買就買！

不論新舊客戶，一開App以帳戶綁定地址即可領取，只需付款時輸入優惠碼即可使用。優惠又點止得咁少！即日起至11月26日於HKTVmall上購物，新客可享無限次免運費*，買1蚊嘢都$0運費直送到你屋企，拎埋3000蚊，加埋一齊用就最抵！內文即睇點買先至慳到盡！

$3000優惠呢度拎：t.ly/UhwXi

●為食又想減肥者必買日本隔油保健品 計落仲有七四折

為食又怕肥的人士如食開大塚 - 賢者的食卓膳食纖維補充 (阻澱粉隔油份) ，平時買開98元一盒，買夠4盒即減100元，即120小包只需392元，平均每包僅2.4元，食完唔怕肥又唔貴真係超抵。

●護肝之選減咗價，一日只要$3.8 仲食足3個月

都市人普遍夜瞓，所以護肝很重要！而家買健肝素 - Essentiale Forte 50粒，4盒原價488元即減100元，即享大約七九折，1日兩粒咁計每日只需3.8元！仲可以食足3個幾月，真係唔食開都心動想買。

看更多保健品：t.ly/drf5k

●天氣轉涼！Kiehl's + Laneige皮膚補濕必買 平均一件僅百元

呢排天氣轉涼皮膚都即時掹掹緊，急需敷個面膜補補水，如買Kiehl's金盞花植物精華爽膚水 250ML加埋Laneige水亮補濕睡眠面膜一齊用，原本300元先有交易，而家200元左右即落袋，計返平均一款僅百元，點可能唔買。

●Estée Lauder + IPSA無敵組合 同時靚樣又靚眼

同時買Estée Lauder 抗藍光眼霜和IPSA生肌水源素流金水，原價410元減現金券，變相即享七五折，310元就可埋單帶回家。

看更多美妝、護膚品：t.ly/Iyusc

●超大堆頭6件貨，又食得又洗得 只係$200埋單

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如你愛食麵又重視頭髮健康，記得抄低以下清單，買齊：

1)農心辛辣麵5包裝

2)輕食時光低碳水烘乾蒟蒻麵10包裝

3)資生堂fino高效滲透護髮膜230g

4)TRESemme 維他命C深層清潔洗髮露

5)AlpecinC1咖啡因防脫髮洗髮露

6)丸龜製麵丸亀釜揚讚岐烏冬麵900g

6件品牌貨又食得又洗得，都只係要200元出頭，計返大約六八折，咁嘅價錢點能夠唔買！

●六八折買廁紙沐浴露 一家夠用大半年

雖然而家已不用再搶廁紙，但見價錢抵，買定都無壞。如買：

1)原箱 4D Deluxe 4層立體壓花衛生紙單卷裝(27卷)

2)原箱18包Tempo袋裝面紙

3)滴露沐浴露經典松木 950g孖裝(送隨機贈品)

4)LUX香氛水嫩亮澤香水沐浴露

4件大貨夠用足大半年，原價318.9元即減100，變相就有六八折，仲唔叫定親朋好友一齊入貨！

看更多麵食、洗髮及護髮素：t.ly/fTjs2

即開App攞現金券 揀好你的心水購物清單

其實何謂最抵真係人人都唔同，最緊要買嘢啱自己用，唔同種類的現金券各有優惠期限，唔想執輸就把握時機即時入手，一日現金券未用，一日都未賺盡，用埋個優惠先真係賺咗呀嘛。

#以上產品價格為截稿日情況，購買時以商戶訂價為準

*免運費優惠只限特選客戶及送香港地址（不包括商戶派送商品）