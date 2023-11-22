八達通26周年｜擴手機八達通覆蓋　拓東南亞支付　主席：以客為本

八達通在香港開創電子支付的先河，讓用家一卡在手「嘟一嘟」即可消費，今時今日用戶更能全面結合不同手機及支付平台使用，消費時倍增便利。



八達通日前（20日）舉行26周年慶祝活動，八達通行政總裁應天麒公布未來將有數項全新發展項目，其中八達通將拓展跨境支付至東南亞市場，用戶身處海外亦可使用八達通輕鬆消費。他另指將全面推展手機八達通至更多手機品牌和平台，並將研發新一代八達通讀寫器，讓用戶自訂個人化的支付體驗。



八達通主席楊美珍表示，現時八達通覆蓋全港的銷售點逾18萬個，全港八達通卡流通量達2,000萬張，每日交易量更達1,500萬次，涉及金額達3億元。展望未來，她強調八達通將會秉持創新精神，並以優化客戶消費體驗為先。



八達通日前（20日）舉行25+周年酒會。財經事務及庫務局局長許正宇（左二）與八達通主席楊美珍（左一）、港鐵公司董事局主席歐陽伯權（右二）和八達通行政總裁應天麒（右一）等進行啟動儀式。（八達通提供圖片)

八達通26周年慶祝活動，獲財經事務及庫務局局長許正宇等眾多嘉賓到賀。

邁向發展新一頁，八達通行政總裁應天麒公布多項發展大計，當中以八達通將擴展手機八達通至更多手機品牌和平台，最受用戶關注。

擴展手機八達通至更多手機品牌及平台

八達通早已不再局限於實體卡，手機八達通已成眾多用戶之選。應天麒指，八達通致力讓用戶享受全面電子支付服務，自3年前登陸iPhone及Apple Watch後迅速發展，其後合作夥伴陸續加入Smart Octopus in Samsung Pay、Huawei Pay 八達通、並繼續與 Mastercard及銀聯等夥伴合作，放眼未來將擴展手機八達通至更多手機品牌和平台，進一步方便商戶和消費者。

八達通行政總裁應天麒公布多項發展大計，當中提及八達通將擴展手機八達通至更多手機品牌和平台，備受用戶關注。（八達通提供圖片)

衝出香港 覆蓋點將拓展至東南亞市場

八達通銀聯QR code，早已可方便客戶用於内地消費，應天麒透露，八達通現時正準備讓用戶可在和東南亞以八達通消費，以進一步便利客戶。

除此以外，為進一步在的士業界推廣電子支付，八達通亦致力完善支付方案，讓港人和遊客乘搭的士時，有更簡單便捷的支付及出行體驗。

研發新一代八達通讀寫器 度身訂造使用體驗

因應用戶各有需求，應天麒指八達通將會推出新一代八達通讀寫器，提供個人化的使用體驗，用戶將可按照個人喜好，自訂獨一無二的支付設定，而商戶亦可因應其客戶所需，設計出最吸引客戶的支付模式，詳情將於稍後公布。

八達通主席楊美珍：留意市民所需 持續創新開拓新領域

八達通主席楊美珍表示，未來除加大投資創新服務開拓新領域，亦會留意市民所需，藉創新支付科技，令用家生活更輕鬆。（八達通提供圖片)

八達通主席楊美珍在活動致辭時表示，八達通是香港創新和堅毅精神的標誌， 1998年八達通率先開啟非現金消費的大門，多年來抓住時代轉變及機遇持續創新，由最初用作支付交通費，到現時全方位緊扣市民所需，成為大家生活中不可或缺的工具。

她透露現時八達通卡及產品的流通量已逾2,000萬張，98%香港人擁有八達通卡，平均每日交易達1,500萬次，涉及金額高達3億港元，而且其足跡無處不在，除覆蓋全港逾18萬個消費點外，亦包括不少大廈的保安系統等，近年還拓展跨境支付服務，推出八達通銀聯QR code等，致力將八達通的便利，推廣到更多香港市民想去的地方。

楊美珍又表示，創新和提升客戶體驗，是八達通持續發展及進步的關鍵，未來除加大投資創新服務開拓新領域，亦會留意市民所需，藉創新支付科技，令用家生活更輕鬆。

港鐵主席歐陽伯權：港鐵與八達通在過去26年間合作無間

八達通日前（20日）舉行25+周年酒會。港鐵主席歐陽伯權在典禮上致辭時，指港鐵作為八達通的股東，同時亦是八達通的業務夥伴，一直與八達通合作無間。（八達通提供圖片)

港鐵公司董事局主席歐陽伯權指，港鐵與八達通在過去26年間合作無間，而八達通多年來於港鐵系統的應用，亦不斷提升乘客體驗，讓乘客的旅程變得更簡單輕鬆、更有效率。

歐陽伯權表示未來港鐵與八達通會繼續攜手通過各式創新方案改善市民生活，他認為科技日新月異，期望八達通在電子支付發展洪流中，繼續保持創新先鋒的優勢，憑其創新精神推動未來的業務發展，不斷為用家帶來驚喜。