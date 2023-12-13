iPhone 14當肉金！男網友利誘13歲男生　兩度發生關係送新手機

不少年輕人未有收入，但又想追趕潮流，容易被人有機可乘。台北市1名13歲國中男生受到陌生男網友慫恿，兩度前往汽車旅館發生性行為，藉此換到新手機iPhone 14「肉金」，直到男生父親發現兒子有新手機才揭發事件，被告被控2項與未滿14歲之人為有對價之性交行為罪，各被判1年6個月有期徒刑，但因他和受害人達成共識，願意賠償40萬新台幣（約10萬港元），緩刑5年。



被告以iPhone 14新手機作為肉金，利誘13歲男生兩度發生關係。（蘋果官方網站）

根據判決書，2022年7月，13歲男國中男生在網上交友軟體認識李姓男網友，男生明確表示自己過完暑假後升上國中二年級，但李男以全新iPhone 14手機及相關配件為「肉金」，相約對方同月兩度前往台北市1間汽車旅館發生關係，男生依言赴約，李男完事後遵守承諾，給予1支全新的iPhone 14。

事後男生父親發現兒子持有新手機，於是詢問為何有錢買到手機，男生如實交代經過，氣到父親前往警局報案，並向李男提告。

法官基於被告認罪，加上雙方達成共識，判處緩刑5年。（示意圖/Getty Images）

中山分局接手調查，將李男移送到台北地檢署偵辦，檢方經了解後將他起訴，案件在台北地方法院提堂，審訊期間，李男主動向男生和其父親道歉，而且願意賠償40萬新台幣（約10萬港元），男生和父親答應，並向法官表示不再追究，希望判處緩刑。

法官認為李男明知男生未夠14歲，心智發育尚未健全，但他未能控制情慾，利誘男生發生性行為，對其身心和人格發展產生不良影響，行為觸犯2項與未滿14歲之人為有對價之性交行為罪名，2罪各判處1年6個月有期徒刑，應執行2年，但考慮到雙方達成共識，加上被告認罪，所以緩刑5年，同時被告緩刑期間接受保護管束，而且在期限內支付賠償金，如果有一期沒有準時支付，就被視為全部到期，屆時男生父子可以一次過索取所有賠償金，案件仍可上訴。

（綜合）