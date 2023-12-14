港女PO相公審的士司機載客期間自瀆：想嘔　網民看相反掀爭議

的士司機載客期間行為常惹關注，有大埔街坊發文，指乘搭巴士時目擊從旁駛至的的士司機在車廂內自瀆，當時車後方仍有名女乘客，因而直斥對方舉動嘔心，「唔希望再見到」。不過帖文卻引來網民質疑，不只圖片欠清晰，加上沒有看到司機手部有異常動作，故猜測對方當下可能只是感到痕癢，才會忍不住「𢯎痕」，認為樓主就這樣公審對方未免過於武斷。事後樓主解釋，因為當時巴士行駛途中，所拍照片較為模糊，但強調她有「完整成舊（陰莖）」，網民仍對此有保留。



有港女公審的士司機載客期間自瀆，直斥「真係想嘔」。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

「死變態佬！仲要載住女乘客！」。該港女於facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，指當日早上約8時乘搭巴士駛經廣福球場路段，看見旁邊駛至的士司機在車廂內自瀆，直斥「真係想嘔」。她上載2張圖片，顯示涉事的士車廂後方正載有1名女乘客，司機右手則貼近褲頭以及軚盤位置。

圖片所示，男司機疑似右手的確放置在軚盤和褲頭位置。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

帖文一出，不少網民都認為樓主過於武斷，「無片無真相」、「會唔會諗多咗，好多時揸車隻手擺嗰度唔奇」、「痕或位置唔舒服就𢯎下啫，即係好似女人周不時都移動調整胸圍一樣」、「長期着長褲坐司機位，焗住出汗勁辛苦㗎」。也有男網民指出，自瀆同時需兼顧駕駛根本不合理。

有留言覺得圖片欠清晰，不宜妄下判斷，「影近啲先講，又遠又反光」、「我覺得似𢯎痕，你張相影到咁濛，放大都係睇唔清」、「都係唔評論！若果唔係樓主所講咁樣就唔好」，又質疑若然司機自瀆，其他人都應該會有所發現，「我覺得機會唔大，仲有咁多巴士電單車會經過睇到㗎」、「乘客坐嘅位點會見唔到？」。

事後樓主解釋，因為當時巴士正在行駛途中，以致所拍照片較為模糊，亦無法看到車牌，強調有看到「完整成舊（陰莖）」，並稱「我睇到都眼都突埋」，故希望若然有人當時在附近並目睹事發畫面，可以分享資料提醒其他人小心。

（FB「大埔 TAI PO」）