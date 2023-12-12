周海媚去世｜「最美周芷若」病逝　網民即熱搜這位香港男歌手

【周海媚去世】有「最美周芷若」之稱的香港知名女演員周海媚，周一（12月11日）因病逝世，終年57歲。周海媚離世消息引來網民震驚，在Google Trends的搜尋熱度亦急升，更連帶1位香港知名男歌手也成為熱搜，令人意外。



其實周一（12月11日）已傳出周海媚去世消息，有指她因為血小板過低而不省人事，工作人員隨即把她送往醫院，經搶救後已脫離危險期，但周海媚工作人員當時未直接回應，直至周二（12月12日）晚間，周海媚工作室發表聲明，證實周海媚因病醫治無效，已於12月11日去世。

周海媚工作室12月12日晚間對外證實，周海媚因病醫治無效去世。（周海媚工作室）

周海媚工作室沉痛表示，願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！「親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮。」署名為「母親率全家人」。

消息一出引來網民震驚，「周海媚」字眼在Google Trends的搜尋熱度亦急升，而網民最關注，即「人氣竄升」最多的關鍵字，除了「血小板」、周海媚曾參演的經典劇集「倚天屠龍記」、「大鬧廣昌隆」、角色「周芷若」、「滅絕師太」，以及別名「海味」等常見字眼外，值得留意的還有1名知名男歌手亦上榜，就是「黎明」。

「黎明」成為熱搜。（資料圖片）

另外，「林峰」和「呂良偉」搜尋熱度亦急升，當中「林峰」未知是否知名男歌手「林峯」。

周海媚生於1966年12月6日，為香港知名女演員及主持人，於1985年香港小姐競選選美落選後出道，曾是TVB八十至九十年代一線當紅花旦，後定居於北京，並在內地發展，擁有自己工作室。

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1994年，周海媚憑在台灣電視公司的電視戲劇《倚天屠龍記》中周芷若一角，打開了在台灣及內地知名度，該角色亦成為了她演藝生涯中最有代表性角色之一。周海媚近年發展則以2014年參演的《武媚娘傳奇》為代表，她在劇中飾演楊淑妃一角備受好評，人氣再度攀升，獲網民讚「女神仍然保養有道」，更被傳媒封為「凍齡女神」。