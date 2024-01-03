捉姦神器！慈母用定位App撞破18歲子車震女教師　崩潰影相後續是…

真相有時令人崩潰！美國1名母親因聽到18歲兒子陷入不倫戀傳聞，於是在兒子手機安裝「捉姦神器」定位App（手機應用程式），以便對了解兒子的感情狀況，結果撞破兒子與26歲女教師激情車震，於是拍下照片報警。女教師當場被捕，涉及5項與學生發生性行為罪行，目前獲准保釋候查。



美國有母親因聽到18歲兒子陷入不倫戀傳聞，於是在兒子手機安裝「捉姦神器」定位App，結果撞破兒子竟與26歲女教師激情車震。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，北卡羅來納州1名母親由於聽到有關其18歲兒子秘密戀情的傳聞，加上兒子經常缺席學校欖球訓練，因此產生懷疑，於是在兒子手機安裝了有「捉姦神器」之稱的定位App。

該母親於兒子手機安裝了有「捉姦神器」之稱的定位App。（示意圖／gettyimages）

直到有1天，兒子照樣缺席欖球訓練，母親透過手機定位發現兒子正在梅克倫堡1個公園，於是前往一探究竟，竟撞破兒子與26歲女教師加布里埃拉（Gabriela Cartaya-Neufeld）幽會車震。母親於是拍下加布里埃拉汽車和車牌照片並報警，警方到場當場拘捕加布里埃拉。

該母親撞破兒子與26歲女教師加布里埃拉（Gabriela Cartaya-Neufeld）幽會車震。（示意圖／gettyimages）

加布里埃拉於南梅克倫堡高中任教科學，被指控在車上、學生家中及自己家中與學生發生不正當關係，目前面臨5項與學生發生性行為重罪。警方指出，加布里埃拉被捕前，有關戀情已在學校流傳數月，校方亦約談了加布里埃拉和相關學生。

南梅克倫堡高中校長表示，不能透露人事資訊，但強調校方認真對待事件，「學生和教職員工安全，對我們所有人來說都是最重要的，雖然這是一個令人不安的情況」，重申事件已交執法部門處理。

26歲女教師加布里埃拉（Gabriela Cartaya-Neufeld）被指控在車上、學生家中及自己家中與學生發生不正當關係，目前面臨5項與學生發生性行為重罪。（網上圖片）

根據當地法律，除非2人結婚，否則即使學生同意或年滿18歲，教師也不能與學生建立戀愛關係。加布里埃拉上月被拘留在梅克倫堡郡監獄，目前已獲准保釋。