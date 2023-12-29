廟街夜市│小紅書博主分享食、買、拍攻略　食盡夜市打卡勁有Feel

內地社交平台「小紅書」近年成為內地旅客必用指南，香港旅遊發展局近日在廟街推出為期半年、結合美食及藝術的全新推廣，早前邀請多名擁有逾萬名粉絲的小紅書博主，穿梭廟街發掘隱藏的文化寶藏。他們體驗正宗傳統涼茶滋味、百年天后廟的歷史及獨特的靈雀占卜等活動，加上充滿電影感的街拍，撰寫出最新、最齊、最貼地的廟街「食、買、拍」攻略。



旅發局12月中開始為傳統廟街之旅注入新動力，推出為期半年的新推廣活動「食聚廟街」 及 「藝綴廟街」，包括在廟街設立22個美食攤檔及近10個懷舊小食流動攤檔，匯聚成多國特色美食夜市，同時亦在廟街不同角落放置多款具老香港特色的發光裝置，成為絕對不能錯過的打卡熱點。

旅發局早前邀請多名擁逾萬名粉絲的小紅書博主，穿梭廟街探路，再分享他們的旅遊攻略。（旅發局提供）

小紅書博主親身探路了解廟街地道文化

為了讓內地客更能感受廟街各樣精彩體驗，掌握最新最好玩的旅遊攻略，旅發局早前邀請多名擁有逾萬名粉絲的小紅書博主，他們率先穿梭廟街探路，先參觀一級歷史建築油麻地天后廟，了解廟宇歷史及廟街背後蘊藏的獨特文化，其後轉到 40 年歷史的涼茶舖，一嚐最正宗傳統涼茶，認識龜苓膏及火麻仁等涼茶的功效。

小紅書博主Vanessa和 HatterWei在廟街夜市體驗香港的掃街文化，大呼選擇多又好吃。（旅發局提供）

夜市享美食體驗港式「掃街」

行程的重頭戲之一，正是入夜後遊走全新的「廟街夜市」，一眾博主齊齊體驗港式的「掃街」文化，大嘆傳統缽仔糕及和牛肉燥飯脆筒等新滋味；填飽肚子後博主們更與歌檔及靈雀占卜師傅互動交流，盡享平民娛樂。沿途極具廟街特色的全新發光裝置，亦是不可錯過的打卡位，加上極具電影感的街拍，為各人的廟街之旅劃上圓美句號。

多位博主大讚行程別具特色，形容「吃喝玩樂一條龍，深切體會香港地道文化」，並會分享詳盡帖文，圖文並茂向內地粉絲及旅客分享廟街行程貼士。

小紅書博主Vanessa和 HatterWei一場來到廟街，當然必去百寶堂試試最正宗的傳統涼茶。（旅發局提供）

美食博主：體驗接地氣、有驚喜

其中美食博主Vanessa曾到訪廟街吃炒辣蟹，大讚現時廟街具新鮮感，而且夜市美食攤檔款式多元化，歌檔歌者熱情賣力演唱，現場人潮絡繹不絕氣氛熱鬧，形容到訪廟街能「體驗接地氣、具市井氣息和驚喜， 完全是吃喝玩樂一條龍」。

Vanessa特別推薦到訪的市民遊客與攤檔檔主互動交流。她說，「一個城市最重要的載體就是人， 如果能夠跟當地人有更多接觸，了解當地人生活，相較於單純打卡和買東西的行程更具意義。」

旅發局在廟街多處增添了具地道風味的裝置供遊人打卡留影，小紅書博主Vanessa和 HatterWei都即時把握機會合照。（旅發局提供）

攝影博主愛打卡：新舊兼容百看不厭

攝影博主「帽匠 HatterWei」首度深入廟街，他表示一直以為廟街只賣旅遊紀念品，但原來歷史文化風味濃厚，認為周遭環境雖老舊，但經發光裝置點綴後更見新活力，推薦遊客尋覓裝置打卡時順道探索社區風貌，「香港是一個多元城市，不單只有購物，更匯聚城市風景、自然景觀和人文風貌於一身，新舊交替兼容，可說是百看不厭」。

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