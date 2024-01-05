新婚妻洞房後狂洗澡10次　夫偷看驚揭心寒真相想離婚：無可救藥了

相見好同住難，一見鍾情未必經得起後續考驗。內地1名29歲張姓男子如願娶得24歲妻子，然而新婚夜洞房時妻子「一直在躲」在拖延，張男沒理會「硬上」完事，詎料妻子之後跑到浴室瘋狂洗澡，來來回回洗了10次。張男心裏疑惑，偷偷跟上，卻發現心寒真相，立時想離婚，「已經嚴重到無可救藥了啊……我整個人都不好了，好想退婚，怎麼辦？」。

事件引來網民熱議，不少人認為應該退婚，「退吧，這樣在一起生活很累的！」；也有人認為應與妻子溝通解決問題，勿因此後悔。



日29歲男子如願娶得24歲妻子，然而新婚夜妻子洞房後，跑到浴室瘋狂洗澡，張男心裏疑惑偷偷跟上，卻發現心寒真相，立時想離婚。（示意圖／gettyimages）

內地媒體報道，29歲張男透過交友網站結識該名24歲、剛大學畢業女生，對她一見鍾情，「看到她照片的時候我就心動了，很耐看，笑起來甜甜的，見面的時候，真人比照片還好看，我想，這輩子就她了，既然認定了，我就下定決心追求她」。

最終2人順利交往，張男也動用50萬人民幣（約54萬港元）積蓄加上父母資助，成功結婚抱得美人歸，沒想到新婚夜發生的1件事，令他當場後悔。

張男動用50萬人民幣積蓄加上父母資助，成功結婚抱得美人歸，沒想到新婚夜發生的1件事，令他當場後悔。（示意圖／gettyimages）

張男指，新婚當晚2人輪流洗澡後，他急不及待想和妻子親熱，「把她壓在身下，開始親她」，惟妻子一直在躲，「一會問我刷牙了沒，一會問我身上怎麼還滑滑的，洗乾淨了沒」。張男感到不耐煩，於是壓着妻子不讓她說話，「硬上」完事。

完事後，張男準備睡覺，妻子卻不斷衝進廁所洗澡，「回來不到2分鐘又跑到廁所去洗澡，來回差不多10次」，令他睡意全消，疑惑「大冷天她洗那麼多澡，不嫌冷啊」，決定一探究竟，竟看見驚訝一幕 ── 妻子「拿着花灑對着脖子一直沖，一邊沖還一邊用手搓」。

張男決定一探究竟，竟看見妻子「拿着花灑對着脖子一直沖，一邊沖還一邊用手搓」。（示意圖／gettyimages）

張男見狀進廁所詢問妻子，妻子先是嚇一跳，之後解釋她有「心理性潔癖」，難以忍受口臭，「她聞到我有一點口臭，身子還黏黏的，然後她就受不了，身上被我親過的，她都一洗再洗，總覺得很髒。這個是她上個男朋友給她留下的心理陰影，她前任有很嚴重的口臭，每次都喜歡和她接吻，讓她覺得很惡心」。

得知原因後，張男大感崩潰，直言想退婚，「她這潔癖已經嚴重到無可救藥了啊，以後我們還怎麼親熱，想到她這心理作用是她前任造成的，我整個人都不好了，好想退婚，怎麼辦？」。

張男大感崩潰，直言想退婚。（示意圖／gettyimages）

事件引來網民熱議，不少人認為應該退婚，「該退就退！」、「退吧，這樣在一起生活很累的！」。也有人認為應與妻子溝通解決問題，勿因此後悔，「好小事，多溝通一下就好」、「這前任口得有多臭？」。

翻查資料，該事件早於2021年流傳，至近日被「翻炒」再惹熱論。