少女愛賤男　下藥迷暈閨密供男友凌虐性侵　閨密因1事脫險大反擊

「有異性無人性」？.台灣1名女子為了留住男友的愛，竟然下藥迷暈自己閏密供男友凌虐性侵，但過程中因閨密的蒙眼物品脫落，淫狼擔心身份曝光而將她放走。閏密脫險後報警提告，涉案男子「成年人與少年共犯2人以上以藥劑共同強制性交而凌虐未遂罪」罪成，一審判有期徒刑4年，上訴到高院仍維持4年刑期，全案仍可上訴。



台灣1名女子為了留住男友的愛，竟然下藥迷魂自己閏密供男友凌虐性侵。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，桃園陳姓少女與任姓男子拍拖，但任男同時看上了陳女閏密「小美（化名）」，更明言想與小美發生性關係。

陳女因戀愛沖昏頭腦，竟甘願成為幫兇，於2020年9月約小美到位於桃園的租屋處，在啤酒下藥後誘騙小美喝下。小美喝完出現暈眩、嗜睡等症狀，陳女隨即表示要給小美「驚喜」，以口罩遮住其眼睛，再打開門讓任男入房。

這時小美仍有意識，任男竟用杯、磨刀棒等工具毆打小美頭部及四肢，陳女則在一旁觀看。施暴後，任男以手機輸入文字訊息發出語音，問小美是否知道為何陳女要這樣做，小美沒有回答，卻遭掀起上衣，任男再以磨刀棒戳「小美」胸部及大腿內側。

任男用杯、磨刀棒等工具，毆打「小美」頭部及四肢，更想發生性關係。（示意圖／gettyimages）

之後任男對小美提出3個選項，分別是「與他發生性行為」、「殺光她身邊所有人」、「用沾滿汽油毛巾塞入口中10分鐘」。小美無奈選擇毛巾塞口，再遭凌虐，惟過程中蒙眼物品掉落，小美發現陳女也在場，於是假裝昏倒在地。

小美的蒙眼物品掉落後，任男擔心身份曝光，不敢繼續施暴，讓陳女把小美送走。小美離開租屋處後，向家人告知此事，到醫院驗傷及報警。

任男被判4年刑期。（示意圖／gettyimages）

法院審理後，一審依「成年人與少年共犯2人以上以藥劑共同強制性交而凌虐未遂罪」，判任男有期徒刑4年。案件上訴到高院，高院認為任男犯案後否認犯行，但考慮一審辯論終結後已達成和解並賠償損害，原判決部份撤銷，惟仍處有期徒刑4年。全案可上訴。