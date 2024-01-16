我要做警察！做功課唔專心慘被姐姐打　男童向警員告狀咁講勁爆笑

年紀輕輕就立志當警察？內地有男童因為做功課不專心，偷玩手機被姐姐發現，被罵時還出言反駁，姐姐怒氣難消便打他幾下。不料男童覺得委屈，居然跑去警局求助，又立志將來要當警察，被問因由時語出驚人指「我長大後要抓我姐」，逗得在場警員哈哈大笑。事後姐姐和弟弟經警員「調解」，兩人和好並牽手回家。片段亦引來網民笑稱「有弟弟的姊姊都是潑婦」、「姐弟倆一起回家，半路上不會再打起來吧」。



內地有男童不忿被姐姐打，離家出走跑到警局求助。（微博影片截圖）

事發於去年12月4日，湖北有男童夜裏哭喊走進派出所，向警員「告狀」自己被姐姐打，希望對方能替他報仇。男童當時委屈走進警局詢問：「別人打我算犯法嗎？」，警員便向其了解發生何事。

原來男童做功課時，偷偷拿了姐姐的電話玩遊戲，被批評時又出言頂嘴，姐姐一氣之下才打了他幾下。事後男童深感委屈，於是離家出走，並到警局尋求「協助」。當時男童亦有問警員：「我長大後要怎麼才能當警察？」被問因由時男童卻回應指「我長大後要抓我姐」，童言童語引來警員發笑。

警員問男童希望他們如何處理，男童回道「隨便處理」。事後等待姐姐前來時，警員安撫男童，表示當警察是為了抓壞人，勸男童要好好學習，未來爭取當警察。隨後男孩姐姐來到警局，經勸戒下也有意識她的問題，並向弟弟道歉，最後兩人和好並牽手回家。

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片段曝光惹來網民爆笑回應，「獨生子女體會不到的煩惱」、「姐弟倆一起回家，半路上不會再打起來吧」、「想起一句話，有弟弟的姊姊都是潑婦」。

（綜合）