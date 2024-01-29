超崩潰！同男友好友一夜情　暗查男友手機驚揭「小三」竟也是...

外國有名女網民分享自己的感情難題，她指有次喝醉後，與男友的好友發生了一夜情，事後她唯有扮沒事發生，可是一直敵不過內疚心理而心虛，開始質疑男友是否也出軌，當她偷偷查看男友的手機時，赫然發現男友和另一名男子的親密裸照，不過看真發現這名第三者竟是與她發生一夜情的那位朋友，讓她感到十分震驚，不禁問：「是男友在陷害我？」



樓主和男友的朋友一夜情。（《夫妻的世界》劇照）

綜合外媒報道，英國有名23歲女子在網上投稿，她表示與26歲男友拍拖1年，一向感情要好。可是某天，兩人與男友的好友一起在家喝酒，樓主一直被男友的好友深深吸引，形容他長得很好看。當天他們趁男友喝醉了回房睡覺時，樓主與男友人在客廳看電影，藉着輕微醉意，在梳化、地板、廚房的餐枱上發生性關係。

事後，樓主與男友人見過幾次面，對方還向她調情，但幸好男友在身旁，兩人沒有單獨相處的機會，出軌一事似乎慢慢淡去。

樓主和男友人有輕微醉意，在屋內各處發生性關係。（《金魚妻》劇照）

可是，樓主敵不過內疚心理，同時出於心虛，開始懷疑男友也有出軌，所以偷偷查看男友手機，卻發現男友和那名好友的親密裸照。樓主感到十分震驚，不禁問：「那名男子覺得同時與我們2個發生關係很開心嗎？還是男友在陷害我？」

面對這種情況，專欄的兩性專家作出建議，認為樓主最好與男友坐下來冷靜傾談，不論那位朋友是否在玩弄樓主與男友，還是男友設下的陷阱，兩人都必須坦誠相對，以及建議樓主與男友暫時不要和那名朋友見面。