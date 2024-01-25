日本回港航班特別廣播　籲港人勿傷心返工　溫提天氣凍多着衫獲讚

外地旅遊後回港，又要收拾心情上班，心情難免失落。香港快運航空深明這個道理，在一次航班順利着陸後，機艙特別廣播用廣東話「勸喻」香港乘客切勿傷心難過，明白他們早前乘搭香港快運航空前往大阪、東京和名古屋，之後返港繼續工作，又提醒翌日香港的氣溫會降至7度，叫大家「早啲休息，聽日再着多啲衫，好好上路」、「返工加油」。廣播結束後機艙內傳出掌聲，網民笑言「係咪植入式廣告？不過唔錯」、「好鍾意佢咁廣播喎，夠親切」、「人哋咁開心玩完，點解咁快提人返工？」。



飛機正在移動，同時機艙採取廣東話進行廣播，一把男聲「安慰」港人乘客「唔好咁太過傷心同埋難過」。（instagram影片截圖）

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涉事影片被上載至instagram帳戶，長約27秒，可見飛機正在移動，同時機艙採取廣東話進行廣播，一把男聲「安慰」港人乘客道「唔好咁太過傷心同埋難過」，「始終你哋啱啱去完大阪，跟住又要搭我哋香港快運去到東京啊、名古屋咁樣」，但乘客們現時要回港繼續工作，明白「返工搵錢係無可避免嘅」， 同時提醒「好遺憾嘅係聽日嘅溫度會跌到落7度」，面對本港氣溫急降，男聲暖心提醒眾人「早啲休息，聽日再着多啲衫，好好上路，好，各位返工加油」，臨尾再說聲「拜拜」，隨後機艙內即有人為廣播內容拍掌。

網民大讚機長窩心言論。（香港快運圖片）

影片引來多名網民關注，有人大讚機長窩心言論，但上載者則指其實是香港快運的機艙特別廣播，回程當天稍有不快，安全着陸後播出廣播，「送上幽默嘅窩心祝福，落機心情稍稍轉好」，其他網民網民紛紛笑言「係咪植入式廣告？不過唔錯」、「好鍾意佢咁廣播喎，夠親切」、「人哋咁開心玩完，點解咁快提人返工？」、「有料」、「好正呀」、「真係幾幽默，好難得」。

（instagram）