20歲男肛門出血入急症！以為痔瘡但有撕裂傷　醫生揭玩1遊戲出事

酒醉後還玩危險遊戲，後果可大可小。台灣有外科醫生日前分享病例，指跨年夜當晚1名20歲男生肛門出血求醫，初時以為是痔瘡問題，檢查發現其陰部近肛門位有撕裂傷。醫生問診發現他和朋友飲酒後玩起「阿魯巴」遊戲（港稱Happy Corner或con人）才出事，又指當時如果再往前撞，恐怕會撞斷尿道，呼籲民眾不要再玩這種遊戲。



男生肛門出血入急症室求醫。（示意圖／Getty Images）

台灣外科醫生陳榮堅在facebook專頁分享病例，指跨年夜當晚收到急症室電話，有20歲男病人肛門出血求醫，他初時以為男生是痔瘡破裂出血，惟檢查後發現，男生陰部近肛門位置有撕裂傷，急症室已為他做加壓止血，但一拿開紗布仍然滲血。

陳醫生問診後發現，原來男生去跨年派對玩耍時喝了酒，朋友們有點醉醺醺竟開始玩起「阿魯巴」遊戲（港稱Happy Corner或con人，抱起1名男生將生殖器官撞擊柱狀物），當時朋友們抬起他的方向和力度都沒有控制好，撞了他會陰和肛門位置，「原本快樂的跨年夜，最後這位弟弟因為玩遊戲受傷，而被縫了幾針」，又慶幸他沒有再往前撞，否則「很有可能他的尿道就斷掉了」。

男病人透露當晚和朋友喝酒後玩起「con人」。（示意圖／Getty Images）

他又提到，過去曾有夫婦就不孕問題求醫，驚訝發現丈夫正是小時候玩「con人」受過嚴重的傷，推測當時的睪丸血管已被撞壞未及時處理，結果一直無供血後壞死萎縮，令夫婦間難以懷孕。

馬上就迎新春，陳醫生呼籲大家玩還玩，千萬別再玩「con人」，「這個遊戲真很危險，非常不建議大家玩」，另外也要記得理性飲酒，以免喝醉後發生憾事。

（facebook專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」）