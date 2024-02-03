結婚8年無BB被離婚　人妻悉前夫女友懷孕　爆大鑊反擊：記得驗DNA

台灣有人妻在網上訴苦，指與丈夫結婚8年，一直未能造人成功，檢查發現是丈夫精子量少的原因，對方亦為她着想，以不想耽誤她為由申請離婚。可是當人妻如常在前夫家做家事時，家裏突然出現1名孕婦，即前夫的女友懷孕，人妻才驚覺自己被騙了，她於是怒氣沖沖向前夫一家攤牌，叫婆婆「孫子生出來記得去驗DNA」來反擊，讓不少網民力撐，「為妳拍拍手」。



台人妻指8年也沒法懷孕，並接受前夫「好意」離婚。（《Baby復仇記》劇照）

女網民在《匿名公社》發文，指與丈夫結婚8年，可是一直未能成功懷孕，夫婦後來做了各式身體檢查，醫生表示問題出在丈夫身上，因精子數量太少而難以成孕。

由於人妻思想傳統，一直向家人隱瞞真相，以致不知就裏的長輩怪罪到她身上，老公卻從不幫她說話。人妻想讓老公在親戚前保有面子，心想只要維持家庭融洽，就算受委屈也願意。

後來丈夫向她提出離婚，理由是「不想耽誤妳的人生」，她就相信並答應離婚。不過即使已離婚半年，樓主仍時常去前夫家幫忙打掃，帶前婆婆去看醫生，買菜做飯之類，且隨傳隨到。只是她沒料到有天在家中撞見1個孕婦，她才驚覺被騙，原來一切都是前夫詭計。樓主憤怒地當面攤牌，說要公開體檢報告，並向婆婆說「孫子生出來記得去驗DNA」，便轉身離去。

樓主離婚半年卻遇前夫懷孕女友，驚覺受騙，反擊叫對方替孩子驗DNA。（GettyImages）

不久前夫致電樓主痛罵她，但樓主指自己不再受騙，反問「要我發臉書給大家看報告嗎？你們全家還欠我1個道歉」。前夫不敢反駁，她隨後封鎖了前夫一家聯絡方式。

帖文曝光後引來網友紛紛留言讚好，「為妳拍拍手」、「做的非常好」、「復仇太快，讓他養幾年再講」。也有網民替她不值，「感覺有點綠綠……不用太在乎對方，離了婚還把妳當工具人」。